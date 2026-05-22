/Gold Price Down: અચાનક સોનાના ભાવમાં આવ્યો ઘટાડો, જાણો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ

Gold Price Down: આજે માર્કટના સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી માર્કેટમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે, જેના કારણે રોકાણકારો હાલ મુંઝવણમાં છે અને રોકાણમાટેનો સૌથી સેફ ગણાતા સોનામાં પણ રોકાણ કરતા ડરે છે, હાલ યુદ્ધના કારણે માર્કેટ અસ્થિર ચાલી રહ્યું છે.
Gold Price Down: શુક્રવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવ 600 રૂપિયા ઘટીને 1.64 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા. અમેરિકા-ઈરાન વાટાઘાટોમાં શરૂઆતની પ્રગતિને કારણે કિંમતી ધાતુની ખરીદી ઓછી થઈ. જો કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ તણાવને કારણે વેપારીઓ સાવધાન રહ્યા. સ્થાનિક બજાર એક્સપર્ટના મતે, સતત ત્રણ દિવસના વધારા પછી, 99.9 ટકા શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 600 રૂપિયા ઘટીને 1,64,900 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ (બધા ટેક્સ સહિત) થયો.
લેમન માર્કેટ્સ ડેસ્કના સંશોધન વિશ્લેષક ગૌરવ ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે સોનાના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો. બુલિયન બજારમાં તાજેતરના વધઘટ મુખ્યત્વે વૈશ્વિક તણાવ, તેમજ ભારતીય રૂપિયાની અસ્થિરતા અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ફેરફારથી પ્રભાવિત છે.
જોકે, બુલિયન બજારમાં ચાંદીના ભાવ 2,71,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર સ્થિર રહ્યા. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં, સ્પોટ ગોલ્ડનો ભાવ નજીવો ઘટીને $4,522.32 પ્રતિ ઔંસ થયો, જ્યારે ચાંદી 1 ટકા ઘટીને $75.87 પ્રતિ ઔંસ થઈ ગઈ.
મિરે એસેટ શેરખાનના કોમોડિટીઝના વડા પ્રવીણ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, શુક્રવારે સ્પોટ ગોલ્ડ 4,522 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર નીચો રહ્યો કારણ કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના મતભેદો હળવા થયા હોવા છતાં, પરમાણુ અને હોર્મુઝ નિયંત્રણ મુદ્દાઓ વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ રહ્યા છે.
આ દરમિયાન, અમેરિકાએ ચેતવણી આપી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા પરિવહન ડ્યુટી-ફ્રી રહેવું જોઈએ. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે રાજદ્વારી પ્રગતિના સંકેતો છતાં આ ચેતવણીએ રોકાણકારોને સાવધાન રાખ્યા છે. યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ વાટાઘાટોમાં પ્રારંભિક પ્રગતિ દર્શાવ્યા પછી બુલિયનના ભાવમાં થોડો સુધારો થયો. જોકે, તેમણે કહ્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક મોટો અવરોધ છે.
