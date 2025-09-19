ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Gold Rate Today: સોનું આજે પણ ગગડી ગયું, ભાવ તૂટીને કેટલે પહોંચ્યા? કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ જાણો

કિમતી ધાતુ સોના અને ચાંદીમાં આજે રિટેલ બજારમાં ઉથલ પાથલ જોવા મળી છે. એકબાજુ જ્યાં સોનાના ભાવ ઘટ્યા છે તો ચાંદી ઉછળી છે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી લેવાનું વિચારતા હોવ તો આજનો ભાવ ખાસ ચેક કરો. 
 

Updated:Sep 19, 2025, 01:01 PM IST

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ

ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન  (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 294 રૂપિયા ઘટીને 109873 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી ગયો. જે કાલે 110167 રૂપિયાના સ્તરે ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 1400 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 128500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની સપાટીએ પહોંચ્યો છે. જે કાલે 127100 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.   

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

IBJA મુજબ 999 ફાઈન ગોલ્ડનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 10987 રૂપિયા, 22 કેરેટનો 10724 રૂપિયા, 20 કેરેટનો ભાવ 9779 રૂપિયા, 18 કેરેટનો ભાવ 8900 રૂપિયા અને 14 કેરેટનો ભાવ 7087 રૂપિયા છે. જ્યારે 999 પ્યોરિટીવાળી ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો 128500 રૂપિયા છે. 

ભારતમાં કેવી રીતે નક્કી થાય છે સોનાનો ભાવ

ભારતમાં સોનાના ભાવમાં અનેક પરિબળો ભાગ ભજવે છે. જેમ કે વૈશ્વિક ભાવ, આયાત ડ્યૂટી, ટેક્સ અને ડોલર રૂપિયા એક્સચેન્જ રેટ વગેરે. આ કારણે સોનાના ભાવ રોજ બદલાતા રહે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સોના ફક્ત દાગીના માટે જ નહીં પરંતુ રોકાણ અને બચતનું મહત્વનું સાધન પણ ગણાય છે. લગ્ન સમારોહ અને તહેવારોમાં તેની  ખાસ ડિમાન્ડ રહે છે.   

Disclaimer

IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)      

