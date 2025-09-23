Gold Rate Today: ગજા બહાર ગયું સોનું! આજે પણ ભાવમાં કમરતોડ વધારો, અમદાવાદમાં 10 ગ્રામ સોનાનો આટલો છે ભાવ, ચેક કરો
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી રહી છે. સોનું અને ચાંદી જે રીતે કૂદકા મારી રહ્યા છે તે જોતા હવે આગળ જતા સોનાની ખરીદી જાણે સપનું બની રહે તો નવાઈ નહીં. આજના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
સોના અને ચાંદીનો આજનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 1343 રૂપિયા ઉછળીને 113498 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 112155 રૂપિયાના સ્તરે ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 1181 રૂપિયા વધારો નોંધાતા ભાવ 134050 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 132869 રૂપિયા જોવા મળ્યો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
IBJA મુજબ કેરેટ પ્રમાણે ભાવ જોઈએ તો ફાઈન ગોલ્ડ (999)નો 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 11350 રૂપિયા, 22 કેરેટના 11077 રૂપિયા, 20 કેરેટના 10101 રૂપિયા, 18 કેરેટના 9193 રૂપિયા, 14 કેરેટના 7321 રૂપિયા ભાવ જોવા મળ્યો છે.
અમદાવાદમાં ભાવ
અમદાવાદમાં સોનાના ભાવ 1 લાખ 16 હજારને પાર. એક કિલો ચાંદીના ભાવ 1 લાખ 36 હજાર થયા. સોના અને ચાંદીના ભાવ વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યા. કિંમતી ધાતુ પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમના ભાવ પણ વધ્યા. અમેરિકન ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધુ કપાતના સંકેત મળવાની ધારણાંએ સોનાચાંદી સહિત કિંમતી ધાતુના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.
Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
