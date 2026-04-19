Gold-Silver Rate: ચાંદી હાઈ લેવલથી 1.81 લાખ સસ્તી, સોનું ધડામ કરતું 48,000 રૂપિયા સસ્તું, જાણો 24 કેરેટનો નવો ભાવ
Gold-Silver Rate Weekly Update: વીતેલા સપ્તાહના પાંચ દિવસો દરમિયાન સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, એટલે કે આ કિંમતી ધાતુઓ મોંઘી થઈ છે. આમ છતાં, ચાંદી હજુ પણ તેના ઓલ-ટાઈમ હાઈ લેવલથી 1.81 લાખ રૂપિયા સસ્તી મળી રહી છે.
સોના-ચાંદીના ભાવમાં ગત સપ્તાહે મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે અને બંને ધાતુઓના ભાવમાં તેજી નોંધાઈ છે. જોકે, પાંચ દિવસના વધારા બાદ પણ MCX પર સોનું તેના ઉચ્ચ સ્તરથી પ્રતિ 10 ગ્રામ 48,000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તું મળી રહ્યું છે. ચાંદીની વાત કરીએ તો, આ કિંમતી ધાતુ પણ તેના હાઈ લેવલથી હજુ 1.81 લાખ રૂપિયા સસ્તી છે. છેલ્લા પાંચ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં 1 કિલો ચાંદીના ભાવમાં 14,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
ચાંદી ચમકી, છતાં હાઈ લેવલથી ઘણી સસ્તી
સૌ પ્રથમ ચાંદીની કિંમત વિશે વાત કરીએ તો, MCX પર 5 મેની એક્સપાયરી વાળી ચાંદીનો રેટ વીતેલા સપ્તાહના પાંચ દિવસોમાં 14,805 રૂપિયા વધ્યો છે. ગત 10 એપ્રિલે 1 કિલો ચાંદીની કિંમત 2,43,274 રૂપિયા હતી, જે શુક્રવારે 2,58,079 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થઈ. જો તેના હાઈ લેવલ સાથે સરખામણી કરવામાં આવે તો, સપ્તાહભરના ઉછાળા પછી પણ ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો (Crash) જોવા મળી રહ્યો છે.
વાસ્તવમાં, આ વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં MCX પર પ્રથમ વખત ચાંદીનો વાયદો 4 લાખ રૂપિયાને પાર કરી ગયો હતો અને આ કિંમતી ધાતુએ 4,39,337 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનું લાઈફ ટાઈમ હાઈ લેવલ સ્પર્શ્યું હતું. ત્યાં પહોંચ્યા પછી ભાવમાં સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને તે સ્તરથી ચાંદી હજુ પણ 1,81,258 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સસ્તી મળી રહી છે.
સોનામાં પણ ગયા અઠવાડિયે આટલો ભાવ વધ્યો
સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, તે પણ ચાંદીની જેમ ગયા અઠવાડિયે ચમક્યું છે. 10 એપ્રિલે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ MCX પર 1,52,652 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો અને ગયા શુક્રવારે તે ઉછળીને 1,54,605 રૂપિયા પર બંધ થયો. આ હિસાબે જોઈએ તો, અઠવાડિયામાં સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,953 રૂપિયા મોંઘું થયું છે.
ચાંદીની જેમ સોનાનો ભાવ પણ જાન્યુઆરી મહિનામાં તેજ ગતિએ દોડતા પ્રથમ વખત પ્રતિ 10 ગ્રામ 2 લાખ રૂપિયાને પાર કરી ગયો હતો. MCX પર આ કિંમતી પીળી ધાતુનું લાઈફ ટાઈમ હાઈ લેવલ 2,02,984 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. આ સ્તર સાથે વર્તમાન ભાવની તુલના કરીએ તો, સોનું હજુ પણ 48,379 રૂપિયા સસ્તું મળી રહ્યું છે.
Trending Photos