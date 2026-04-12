Gold-Silver Rate: ચાંદી હાઈ લેવલથી 1.96 લાખ સસ્તી... 10 ગ્રામ સોનું 50,000 રૂપિયા સસ્તું, જાણો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ
Gold-Silver Weekly Update: સોના-ચાંદીના ભાવમાં ગયા અઠવાડિયે ભલે ઉછાળો નોંધાયો હોય, પરંતુ તેમ છતાં 1 કિલો ચાંદી તેના ઓલ-ટાઈમ હાઈ લેવલથી 1.96 લાખ રૂપિયા સસ્તી મળી રહી છે, જ્યારે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 50 હજાર રૂપિયા ઓછી કિંમતે મળી રહ્યું છે.
Gold-Silver Weekly Update: સોના-ચાંદીના ભાવમાં (Gold-Silver Rate) ગયા અઠવાડિયે તેજી જોવા મળી હતી, પરંતુ તેમ છતાં આ બંને કિંમતી ધાતુઓ તેમના લાઈફ ટાઈમ હાઈ લેવલથી ઘણી સસ્તી મળી રહી છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર એક કિલો ચાંદી હાઈ લેવલથી હજુ પણ 1.96 લાખ રૂપિયાથી વધુ સસ્તી છે, તો સોનું પણ 50,000 રૂપિયા જેટલું ઓછી કિંમતે મળી રહ્યું છે. જો તમે સોનું-ચાંદી ખરીદવાનું કે તેમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો અઠવાડિયા દરમિયાન તેના ભાવમાં આવેલા ફેરફાર પર એક નજર જરૂર નાખી લો.
ચાંદી ચમકી, છતાં હાઈ લેવલથી સસ્તી
સૌ પ્રથમ ચાંદીના ભાવમાં આવેલા ફેરફાર વિશે વાત કરીએ તો, MCX Silver Price ગત 2 એપ્રિલના રોજ 2,32,495 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ કરી રહી હતી, જ્યારે ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે (શુક્રવારે) 5 મેની એક્સપાયરી વાળી ચાંદી 2,43,300 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. એટલે કે એક અઠવાડિયામાં 1 કિલો ચાંદી 10,805 રૂપિયા મોંઘી થઈ છે.
માત્ર MCX પર જ નહીં, પરંતુ સ્થાનિક માર્કેટમાં પણ ચાંદીના ભાવ વધ્યા છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ની વેબસાઇટ મુજબ, અઠવાડિયા દરમિયાન ચાંદી 2,27,813 રૂપિયાથી વધીને 2,39,934 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગઈ છે. આ હિસાબે તે 12,121 રૂપિયા પ્રતિ કિલો મોંઘી થઈ છે. ભલે ગયા અઠવાડિયે ચાંદીના ભાવમાં ઝડપી ઉછાળો આવ્યો હોય, પરંતુ આ તેજી છતાં આ કિંમતી ધાતુ તેના લાઈફ ટાઈમ હાઈ લેવલ 4,39,337 રૂપિયા પ્રતિ કિલોની સરખામણીએ હજુ પણ 1,96,037 રૂપિયા સસ્તી મળી રહી છે.
24 કેરેટ સોનાનો તાજો ભાવ
સોનાના ભાવમાં આવેલા ફેરફારની વાત કરીએ તો, અઠવાડિયા દરમિયાન તેની કિંમતમાં પણ ઉછાળો આવ્યો છે. ગત 2 એપ્રિલના રોજ 5 જૂનની એક્સપાયરી વાળા ગોલ્ડનો વાયદા ભાવ 1,49,680 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જે શુક્રવારે 1,52,690 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો. આમ, 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 3,010 રૂપિયા મોંઘુંથયું છે. સ્થાનિક માર્કેટમાં તેની કિંમત 1,46,608 રૂપિયાથી ઉછળીને 1,50,330 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ ગઈ છે.
ચાંદીની જેમ સોનાના ભાવમાં આ તાજેતરના ઉછાળા છતાં સોનું તેના હાઈ લેવલથી ઘણું સસ્તું છે. MCX Gold Rate જોઈએ તો, તેનું લાઈફ ટાઈમ હાઈ લેવલ 2,02,984 રૂપિયા છે અને લેટેસ્ટ રેટ 1,52,690 રૂપિયા છે. તેની સરખામણીએ સોનાનો ભાવ હાલમાં 50,294 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઓછો છે.
જ્વેલરી ખરીદતા પહેલા જાણી લો આ વાત જો તમે સોના-ચાંદીના દાગીના ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો ભાવમાં થયેલા ફેરફારની સાથે એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે IBJA દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા રેટ દેશભરમાં સમાન હોય છે. પરંતુ જ્યારે તમે જ્વેલરી ખરીદો છો, ત્યારે તેના પર લાગુ થતા GST ની સાથે મેકિંગ ચાર્જ પણ ચૂકવવો પડે છે, જે અલગ-અલગ રાજ્યો અને શહેરોમાં અલગ હોઈ શકે છે. આ વધારાના ચાર્જ ઉમેરાવાને કારણે અંતિમ કિંમત વધી જતી હોય છે.
