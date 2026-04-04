14 એપ્રિલથી આ રાશિના જાતકોના શરૂ થશે ગોલ્ડન દિવસો, સૂર્યનું ગોચર આપશે શુભ પરિણામો !

Surya Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, સૂર્યને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ગ્રહોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. તેને ગ્રહોનો રાજા કહેવામાં આવે છે. સૂર્ય આત્મવિશ્વાસ, આદર, પિતૃત્વ, નેતૃત્વ અને કારકિર્દી સાથે સંકળાયેલ છે. જ્યારે સૂર્ય પોતાની રાશિ બદલે છે, ત્યારે તે બધી 12 રાશિઓને અસર કરે છે.
 

Updated:Apr 04, 2026, 05:30 PM IST

Surya Gochar: હાલમાં, સૂર્ય મીન રાશિમાં છે. હવે, 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, સવારે 9:38 વાગ્યે, સૂર્ય મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મેષ રાશિને સૂર્યની ઉચ્ચ રાશિ માનવામાં આવે છે, એટલે કે સૂર્ય અહીં મજબૂત સ્થિતિમાં છે. તેથી, આ ગોચરનો પ્રભાવ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. જ્યારે તે બધી રાશિઓને અસર કરશે, ત્યારે આ સમય ત્રણ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને અનુકૂળ હોઈ શકે છે.  

વૃષભ રાશિ: સૂર્યનું આ ગોચર વૃષભ માટે સાવધાન રહેશે, પરંતુ તે લાભ પણ લાવશે. આ સમય દરમિયાન ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે, તેથી તમારા નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, આ સમય દરમિયાન તમને મુસાફરી કરવાની તકો મળી શકે છે. તમારે કામ માટે બહાર જવું પડી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ સામાન્ય રહેશે, અને તમારા સાસરિયાઓ સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થઈ શકે છે. જો કે, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે થાકેલા અથવા ઊંઘનો અભાવ અનુભવી શકો છો. એકંદરે, આ સમય તમને નવા અનુભવો લાવશે, પરંતુ સંતુલન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ છે.  

મેષ રાશિ: આ ગોચરની સીધી અસર મેષ રાશિ પર પડશે. સૂર્ય તમારી રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, જે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરી શકે છે. તમે તમારા કાર્ય પ્રત્યે વધુ સ્પષ્ટ રહેશો, નિર્ણયો લેવાનું સરળ બનાવશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને કામ પર માન્યતા મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થઈ શકે છે, અને તમને નવી જવાબદારીઓ પણ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં રહેલા લોકો માટે પણ આ સારો સમય છે. જો તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો સફળતાના સંકેતો છે. અટકેલા કામ પણ આગળ વધી શકે છે. આ સમય તમને પોતાને સાબિત કરવાની તક પૂરી પાડી શકે છે.  

મકર રાશિ: આ ગોચર મકર રાશિના લોકો માટે આરામ અને સુવિધા સાથે સંકળાયેલું રહેશે. તમારા ઘર, જમીન અથવા વાહન સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. જો તમે કંઈક નવું ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો સમય અનુકૂળ હોઈ શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે પરિવર્તનનો સંકેત છે. તમને ટ્રાન્સફર અથવા નવું કાર્યસ્થળ મળી શકે છે. શરૂઆતમાં, તમને થોડો ફેરફાર લાગશે, પરંતુ તે લાંબા ગાળે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કામની પરિસ્થિતિઓ ધીમે ધીમે સુધરશે. તમને તમારા પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે, જે તમારા મનને શાંત કરવામાં પણ મદદ કરશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

surya gochar 2026Sun Transit Aries 2026Surya in Mesh RashiAstrology Sun Transit EffectsAries Taurus Capricorn HoroscopeSun Transit April 2026 IndiaSurya Gochar BenefitsZodiac Sun Transit PredictionsCareer Growth Sun TransitSurya Gochar RemediesGujarati Newsspiritual news

