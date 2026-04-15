આવતીકાલથી આ રાશિના શરૂ થશે ગોલ્ડન દિવસો, સૂર્યના નક્ષત્રમાં શુક્ર કરશે ગોચર
Shukra Gochar: કૃતિકા નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે. પ્રેમ અને વૈભવના ગ્રહ શુક્રનું ગોચર ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ, નાણાકીય સ્થિતિ અને પ્રેમ જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે.
Shukra Gochar: આકર્ષણ અને સમૃદ્ધિનો ગ્રહ શુક્ર આવતીકાલે પોતાનું સ્થાન બદલવાનો છે. હાલમાં, તે ભરણી નક્ષત્રમાં છે અને સીધો મેષ રાશિમાં ગતી કરી રહ્યો છે. શુક્ર ગુરુવારે ગોચર કરશે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, શુક્ર 16 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.
આ નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર 27 એપ્રિલની સાંજ સુધી રહેશે. ત્યારબાદ શુક્ર બીજા નક્ષત્રમાં જશે. સૂર્યને કૃતિકા નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. પ્રેમ અને વૈભવના ગ્રહ શુક્રનું ગોચર ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ, નાણાકીય સ્થિતિ અને પ્રેમ જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. તો, ચાલો જોઈએ કે સૂર્યના નક્ષત્રમાં શુક્રના ગોચરને કારણે કઈ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.
સિંહ રાશિ: સૂર્યના કૃતિકા નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારા વ્યવસાયમાં સુધારો થશે. તમને આવકના નવા સ્ત્રોત પણ મળશે. મિત્રોના સહયોગથી, તમને તમારી બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ મળશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે પણ ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકો છો. તમારા માન અને સન્માનમાં વધારો થશે.
મેષ રાશિ: સૂર્યના નક્ષત્ર, કૃતિકામાં શુક્રનું ગોચર મેષ રાશિના લોકો માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. નાનામાં નાના પ્રયાસો પણ ફળ આપશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને તેમની મહેનતનું ફળ મળશે. તમે દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મેળવશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવશો.
ધન રાશિ: સૂર્યના કૃતિકા નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર ધનુ રાશિના જાતકો માટે ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં રહેલા લોકો માટે નાણાકીય પ્રવાહની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ સંઘર્ષનો પણ ઉકેલ આવશે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. નાના રોકાણો માટે આજનો દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
