ગણતરીની કલાકોમાં આ 3 રાશિના જાતકોના જીવનમાં આવશે ગોલ્ડન દિવસો, મીન રાશિમાં મંગળનું ગોચર કરાવશે ફાયદો !
Mangal Gochar: હાલમાં મંગળ કુંભ રાશિમાં છે. મંગળનું રાશિ પરિવર્તન બધી 12 રાશિઓ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ મંગળ ગોચર કરે છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ મેષ રાશિથી મીન રાશિમાં જોવા મળે છે. મંગળ ટૂંક સમયમાં ગોચર કરવાનો છે.
હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ ગુરુવાર, 2 એપ્રિલ, બપોરે 3.37 વાગ્યે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુનું મીનમાં ગોચર 11 મે, 2026ના રોજ બપોરે 12.45 વાગ્યા સુધી રહેશે. આ પછી, મંગળ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મીનમાં મંગળનું ગોચર કેટલીક રાશિઓને નોંધપાત્ર લાભ લાવી શકે છે, જ્યારે અન્યને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તો, ચાલો જોઈએ કે મીનમાં મંગળના ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિ મીનમાં ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. સફળતા માટે વધુ મહેનતની જરૂર રહેશે નહીં. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારા પરિવાર અને પરિવારમાં સમૃદ્ધિ આવશે. તમને તમારા ભાગ્યનો સંપૂર્ણ ટેકો મળશે.
સિંહ રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે મીન રાશિમાં ગ્રહોના અધિપતિ મંગળનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી બની શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત અને સ્થિર રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. જો તમે દરેક કાર્ય પૂર્ણ મહેનતથી પૂર્ણ કરશો, તો તમને સફળતાનો સ્વાદ ચાખવા મળશે. તમને તમારા કારકિર્દીમાં નવી તકો અથવા જવાબદારીઓ મળી શકે છે. પ્રવાસ પર જવાની પણ શક્યતા છે.
મિથુન રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે મીન રાશિમાં ગ્રહોના અધિપતિ મંગળનું ગોચર ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમને કામ પર તમારા મિત્રો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને નવી તક મળી શકે છે. નાણાકીય પ્રવાહની સંભાવના વધારે છે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિની પણ શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથીના સહયોગથી જીવનમાં મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકોના સુખનો આનંદ માણશો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
