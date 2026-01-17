ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

20 જાન્યુઆરીથી આ રાશિના જાતકોનો સુવર્ણ કાળ, શનિદેવ આપશે શુભ ફળ

Shani Gochar 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહો અને નક્ષત્રોમાં પરિવર્તનનું વિશેષ મહત્વ છે. 20 જાન્યુઆરીએ શનિદેવ પોતાના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન કરવાના છે. આ દિવસે શનિદેવ પોતાના નક્ષત્ર ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શનિનો આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
 

Updated:Jan 17, 2026, 06:43 PM IST

Shani Gochar 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોની સ્થિતિ વ્યક્તિના સ્વભાવ, ક્રિયાઓ, ભાગ્ય અને જીવનની દિશાને પણ પ્રભાવિત કરે છે. આ સંદર્ભમાં, ક્રિયા અને ન્યાયના દેવતા શનિદેવના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનને ખાસ માનવામાં આવે છે કારણ કે શનિ પોતે ઉત્તરા ભાદ્રપદનો અધિપતિ છે.   

આ ગોચરને શક્તિશાળી અને નિર્ણાયક કહેવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે શનિ અશુભ હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. જ્યારે શનિ શુભ હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિનું સુતેલું ભાગ્ય જાગૃત થાય છે. ચાલો જાણીએ કે 20 જાન્યુઆરીએ શનિના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન સાથે કઈ રાશિના જાતકોને સારો સમય શરૂ થશે.  

વૃષભ રાશિ: વૃષભ માટે આ સમયગાળો રાહતદાયક બની શકે છે. જે સમસ્યાઓ ચાલી રહી હતી તે હળવી થશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિઓમાં સુધારો થશે, અને આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. નોકરીમાં સ્થિરતા વધશે, અને સખત મહેનતનું પરિણામ મળવાનું શરૂ થશે.  

મિથુન રાશિ: શનિનું આ ગોચર મિથુન રાશિના જાતકો માટે કાર્યની દ્રષ્ટિએ ફાયદાકારક રહેશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. નોકરી બદલવા અથવા નવી શરૂઆત કરવાનું વિચારી રહેલા લોકોને સમય અનુકૂળ લાગશે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે, અને નિર્ણય લેવામાં સરળતા રહેશે.  

મકર રાશિ: શનિનું આ ગોચર મકર રાશિ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. કારકિર્દીમાં સ્થિરતા વધશે, અને તમે લાંબા સમયથી જે મહેનત કરી રહ્યા છો તે હવે ફળ આપી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે, અને તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થઈ શકે છે.  

કુંભ રાશિ: આ સમય કુંભ રાશિ માટે નસીબ લાવી શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે, અને નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, અને ભવિષ્યનું આયોજન મજબૂત બનશે. તમારું મન પણ પહેલા કરતાં વધુ શાંત રહેશે.

કન્યા રાશિ: આ સમયગાળો કન્યા રાશિના જાતકો માટે આદર અને પ્રગતિ લાવી શકે છે. વરિષ્ઠ લોકો કામ પર તમને ટેકો આપશે, અને તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. પૈસાની ચિંતા ઓછી થશે. ઘર અને પરિવારમાં વાતાવરણ પણ સારું રહેશે, જે મનમાં હળવાશ લાવશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

