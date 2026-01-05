ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

7 જાન્યુઆરીથી આ 3 રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ ! ગ્રહોનો રાજકુમાર શુક્ર નક્ષત્રમાં કરશે ગોચર

Budh Gochar: થોડા દિવસોમાં બુધ ગ્રહ પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. આ વખતે, તે શુક્ર નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે.
 

Updated:Jan 05, 2026, 04:11 PM IST

Budh Gochar: દર મહિને, ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ, ગોચર કરે છે, જે શુભ અને અશુભ પરિણામો લાવે છે. બુધ હાલમાં ગુરુ ગ્રહ ધનુ રાશિ અને મૂળ નક્ષત્રમાં છે. થોડા દિવસોમાં બુધ પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. આ વખતે, બુધ શુક્ર નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. 

બુધ 7 જાન્યુઆરીએ મૂળ નક્ષત્રથી પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. બુધ ગ્રહ રાત્રે 12:04 વાગ્યે શુક્ર નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેનો શુભ અને અશુભ પ્રભાવ બધી રાશિઓ પર પડશે. ચાલો જાણીએ કે બુધ ગ્રહ શુક્ર નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી કઈ રાશિઓને ફાયદો અને ભાગ્ય મળી શકે છે.  

મીન રાશિ: શુક્રના નક્ષત્રમાં બુધનો પ્રવેશ તમારા માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કાનૂની બાબતોનો ઉકેલ આવશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે. તમારું પ્રેમ જીવન પણ સારું રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો.

મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે, શુક્ર નક્ષત્રમાં બુધનો પ્રવેશ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમે સકારાત્મક ઉર્જાથી ભરપૂર રહેશો. તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં પ્રમોશનની નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. તમારા જીવનમાં ચાલી રહેલ તણાવ ઓછો થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. વિદ્યાર્થીઓને પણ કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

ધન રાશિ: શુક્રના નક્ષત્રમાં બુધનો પ્રવેશ ધન રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમે દરેક કાર્ય પૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરશો. ઉદ્યોગપતિઓના તેમના કાર્ય માટે પ્રશંસા થશે. તમને નફાકારક સોદો પણ મળી શકે છે. તમે સ્વસ્થ રહેશો, પરંતુ હાઇડ્રેટેડ રહેવાનું ભૂલશો નહીં. તમારી સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

