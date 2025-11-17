ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

19 નવેમ્બરથી આ 3 રાશિઓ માટે ગોલ્ડન ટાઈમ, બુધના નક્ષત્રમાં મંગળનું ગોચર લાવશે બનાવશે નાણાકીય સ્ત્રોત !

Mars Transit: મંગળ ગ્રહ ટૂંક સમયમાં અનુરાધા નક્ષત્રથી જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે સકારાત્મક સમાચાર લાવશે.
 

Updated:Nov 17, 2025, 04:52 PM IST

1/6
image

Mars Transit: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળનું ગોચર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. હાલમાં, ગ્રહોનો સેનાપતિ અનુરાધા નક્ષત્ર અને વૃશ્ચિકમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, મંગળ ગ્રહ 19 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ સાંજે 7:40 વાગ્યે પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. આ દિવસે, મંગળ અનુરાધા નક્ષત્રથી જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે.   

2/6
image

મંગળ 7 ડિસેમ્બરની સાંજ સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. બુધ જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ છે. પરિણામે, ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે સકારાત્મક પરિણામો અને અન્ય માટે નકારાત્મક પરિણામો લાવશે. ચાલો જાણીએ કે બુધ રાશિમાં ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળના ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે:  

3/6
image

તુલા રાશિ: બુધ રાશિમાં ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર તુલા રાશિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. ખર્ચ પણ વધી શકે છે. તેથી, તમારા બજેટ પર નજર રાખો. આ સમય દરમિયાન નવું કાર્ય શરૂ કરવું શુભ રહેશે. વૈવાહિક જીવન પણ મધુર રહેશે.  

4/6
image

મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિ માટે, બુધ રાશિમાં ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. અટકેલા કામ શરૂ થવા લાગશે. કારકિર્દીમાં પ્રમોશન મેળવવા માટે તમને ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો મળી શકે છે, જે તમારે કુશળતાથી પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે. સમૃદ્ધિ આવશે. કામ માટે વિદેશ પ્રવાસની શક્યતાઓ છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી કેટલાક સારા સમાચાર પણ મળશે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે.  

5/6
image

મકર રાશિ: બુધ રાશિમાં ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર મકર રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવશે. તમને વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં વિદેશી સોદા મળી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેની મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે દૂર થશે. મંગળનો શુભ પ્રભાવ તમારી કારકિર્દીની સંભાવનાઓને પણ સુધારી શકે છે.

6/6
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

