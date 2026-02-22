માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી આ 3 રાશિનો ગોલ્ડન ટાઈમ, ચંદ્ર ગ્રહણની થશે શુભ અસર ! જાણો
Lunar Eclipse: ચંદ્ર ગ્રહણની સાથે જ આ 3 રાશિના સમયમાં ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. 2026નું પહેલું ચંદ્ર ગ્રહણ 3 માર્ચના રોજ શરૂ થશે અને 3 રાશિ માટે ગોલ્ડન ટાઈમ લઈને આવશે. ત્રણ રાશિના જાતકોને અટકેલા કામ પુરા થશે સાથે કોઈ જૂનો સોદો અચાનક થઈ શકે છે.
Lunar Eclipse: વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ 3 માર્ચ, 2026ના રોજ ફાલ્ગુન પૂર્ણિમાના દિવસે થશે. આ ગ્રહણ સિંહ રાશિ અને પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં થશે. ભારતીય સમય મુજબ, ચંદ્રગ્રહણ બપોરે 3.20 વાગ્યે શરૂ થશે અને સાંજે 6.48 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, ચંદ્રગ્રહણ માટેનો સૂતક કાળ ગ્રહણના લગભગ 9 કલાક પહેલા શરૂ થાય છે, એટલે કે તે 3 માર્ચે સવારે 6.20 વાગ્યાથી અમલમાં આવશે.
આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે, તેથી તેની ધાર્મિક અસર પણ માન્ય રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહણની અસરો ફક્ત તે દિવસે જ નહીં પરંતુ તેના પછીના ઘણા દિવસો સુધી અનુભવાય છે. આ વખતે, ગ્રહણ સિંહ રાશિમાં થવાનું હોવાથી, કેટલીક રાશિઓ પર વધુ અસર થશે, જ્યારે અન્ય લોકો માટે, આ પરિવર્તન નવી તકો લાવી શકે છે.
વૃષભ રાશિ: આ ચંદ્રગ્રહણની અસર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. કામ પર અટકેલા કામ આગળ વધી શકે છે, અને અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને ઉપરના અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળી શકે છે, જ્યારે કોઈ જૂનો વ્યવસાયિક સોદો અચાનક થઈ શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણમાં પણ સુધારો થશે, અને માનસિક તણાવ ઓછો થશે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિ માટે આ સમય સુખ-સુવિધાઓ અને વૈભવી સુવિધાઓમાં વધારો કરવાનો છે. વ્યવસાયિકોને કોઈ મોટા સોદા અથવા નવા પ્રોજેક્ટથી લાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર જવાબદારીઓ વધવાની શક્યતા છે, સાથે સાથે માન્યતા પણ. તમને પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે, અને સંબંધોમાં કોઈપણ ખટાશ દૂર થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ: આ ગ્રહણ મિથુન રાશિ માટે નવા સંપર્કો અને તકો લાવી શકે છે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિ માટે તમે મહત્વપૂર્ણ લોકોને મળશો, જેનાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. જે લોકો લાંબા સમયથી પરિવર્તનનો વિચાર કરી રહ્યા છે તેઓને માર્ગ ખુલ્લો મળી શકે છે. પરિવાર માટે સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
