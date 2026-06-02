/15 જૂનથી આ 4 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ ! મિથુન રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર કરશે કમાલ

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 02, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 05:46 PM IST

Surya Gochar: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય દર મહિને એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં જાય છે. 15 જૂને સૂર્ય મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. મિથુન રાશિમાં સૂર્યના ગોચરથી કેટલીક રાશિઓને ઘણો ફાયદો થશે. 
 

Surya Gochar: સૂર્ય દર મહિને ગોચર કરે છે અને હાલમાં, સૂર્ય વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે અને જૂનમાં મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મિથુન રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના માનવામાં આવે છે. જ્યારે સૂર્ય એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે તેને 'સંક્રાતિ' કહેવામાં આવે છે.   

15 જૂન, 2026ના રોજ, સૂર્ય મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. મિથુન રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર મેષથી મીન રાશિ સુધીના રાશિચક્રને અસર કરશે. સૂર્યને આત્મા, પિતા અને હિંમતનો કારક માનવામાં આવે છે. મિથુન રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર કેટલીક રાશિઓમાં કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને નાણાકીય લાભ લાવે તેવી શક્યતા છે. વધુમાં, આ રાશિઓ માટે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે.  

સિંહ રાશિ: સૂર્યનું ગોચર સિંહ રાશિ પર સકારાત્મક અસર કરી શકે છે. તમને આવકના નવા સ્ત્રોત મળી શકે છે. જૂના રોકાણો સારા વળતર આપી શકે છે, જે તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવે છે. આ સમય દરમિયાન તમને તમારી મહેનતનું ફળ મળવાનું શરૂ થઈ શકે છે. જો તમે નોકરી કરતા હો, તો પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓની શક્યતા છે. આ સમય વ્યવસાયિકો માટે નફાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધી શકે છે.

મિથુન રાશિ: સૂર્ય તમારી રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. સૂર્યનો પ્રભાવ તમારી નેતૃત્વ ક્ષમતાઓમાં સુધારો કરી શકે છે. લોકો તમારા વિચારો અને મંતવ્યોને મહત્વ આપી શકે છે. આ સમય દરમિયાન વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે સારા સંબંધો જાળવવાથી ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારે તમારી વાતચીતમાં સંતુલન જાળવવું જોઈએ. માનસિક તણાવ દૂર કરવાથી તમે પહેલા કરતાં વધુ ઉર્જાવાન અનુભવી શકો છો. ભૌતિક સંપત્તિમાં વધારો થવાના સંકેતો છે.

મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે સૂર્યનું ગોચર ફાયદાકારક રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે અસરકારક નિર્ણયો લેવામાં સફળ થશો. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવાના સંકેતો છે. સંબંધોમાં સુધારો થશે, અને તમારી માનસિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. તમને સરકારી એજન્સીઓથી લાભ થશે. સૂર્યના શુભ પ્રભાવથી તમે જમીન, મકાનો અથવા વાહનો ખરીદી શકો છો. પ્રિયજનોનો સહયોગ કોઈપણ પ્રયાસમાં સફળતા લાવી શકે છે. નસીબ તમારી તરફેણ કરશે, અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.  

મકર રાશિ: મકર રાશિ માટે, સૂર્યનું ગોચર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી રાહત આપી શકે છે. જો તમે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં વધઘટનો અનુભવ કરી રહ્યા છો, તો તમારામાં ધીમે ધીમે સુધારો થઈ શકે છે. તમે તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં તમારી જાતને મજબૂત સ્થિતિમાં શોધી શકો છો. આ સમયે, તમે તમારી મહેનતના સંપૂર્ણ પરિણામો જોશો. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો કરશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

