ગણતરીની કલાકોમાં આ 5 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ ! બુધ મીન રાશિમાં કરશે પ્રવેશ, જાણો

Budh Gochar: બુધ આવતીકાલે, 11 એપ્રિલે પોતાની રાશિ બદલવાનો છે. આ દિવસે બુધ કુંભ રાશિ છોડીને મીનમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તે 30 એપ્રિલ સુધી રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, બુધને બુદ્ધિ, સંદેશાવ્યવહાર અને વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ ગ્રહ માનવામાં આવે છે.
 

Updated:Apr 10, 2026, 05:17 PM IST

Budh Gochar: બુધ ગોચરની અસર લોકોના વિચાર અને કાર્યો પર સીધી દેખાય છે. મીન રાશિ એ જળ રાશિ છે, જે લાગણીઓ અને કલ્પના સાથે સંકળાયેલ છે. તેથી, જ્યારે બુધ અહીં આવે છે, ત્યારે તર્ક અને ભાવના બંનેનો પ્રભાવ એકસાથે અનુભવાય છે.   

જો કે, જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, મીનમાં બુધને નબળો માનવામાં આવે છે, પરંતુ આ સમય દરમિયાન ક્યારેક મૂંઝવણ પણ થઈ શકે છે. જો કે, સર્જનાત્મક કાર્યમાં રોકાયેલા લોકો માટે આ સમય શુભ માનવામાં આવે છે. આ ગોચર બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ તે કેટલીક રાશિઓ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.  

વૃશ્ચિક રાશિ: આ સમય વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે નવા વિચારો લાવી શકે છે. તમને કામ પર કંઈક અલગ કરવાની તક મળશે, અને તમે તમારા દૃષ્ટિકોણને વધુ સારી રીતે રજૂ કરી શકશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સુધારો થઈ શકે છે. જો કે, નાણાકીય બાબતોમાં ઉતાવળ ટાળવી મહત્વપૂર્ણ રહેશે.  

વૃષભ રાશિ: આ સમય વૃષભ રાશિના લોકો માટે નવા લોકો સાથે જોડાવાનો સમય હશે. કાર્ય સંબંધિત સંપર્કો વધશે, જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને મીડિયા, ફિલ્મ અથવા સર્જનાત્મક ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલા લોકોને તેમના કાર્ય માટે માન્યતા મળી શકે છે. મિત્રો અથવા જૂથો દ્વારા આવકની નવી તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે.  

મીન રાશિ: આ ગોચર મીન રાશિ માટે ખાસ રહેશે, કારણ કે બુધ આ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન, તમારી વિચારસરણી અને કલ્પનાશક્તિમાં વધારો થશે. નવા વિચારો ઉભરી શકે છે, પરંતુ ક્યારેક નિર્ણયો મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. તેથી, ઉતાવળ ટાળો અને તમે જે કહો છો તેનાથી સાવચેત રહો.

મકર રાશિ: મકર રાશિના લોકો માટે સમય સામાન્ય રહેશે, પરંતુ વાતચીતમાં સુધારો થશે. કેટલીક બાબતોમાં મૂંઝવણ થઈ શકે છે, તેથી નિર્ણયો કાળજીપૂર્વક લો. અભ્યાસ કરતા લોકોએ થોડું વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. ટૂંકી યાત્રાઓ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.  

કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના લોકો માટે ખર્ચ વધવાના સંકેતો છે. કેટલાક અણધાર્યા ખર્ચાઓ ઉદ્ભવી શકે છે જેનું તમે અગાઉથી આયોજન કર્યું ન હોય. જો કે, નોકરી શોધી રહેલા લોકો આ સમય દરમિયાન સારી તકો મેળવી શકે છે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સહયોગ મળશે, અને પૂર્વજોની સંપત્તિ સંબંધિત બાબતોમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

