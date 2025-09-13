ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

48 કલાક બાદ આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, શુક્ર અને બુધ ખોલશે પૈસાના નવા રસ્તા !

Budh Gochar: 15 સપ્ટેમ્બરે 2 ગ્રહો એકસાથે પોતાની ચાલ બદલશે. આ દિવસે બુધ અને શુક્ર પોતાની ચાલ બદલાશે. બુધ અને શુક્રની ચાલ બદલાવાની સાથે કેટલીક રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ થશે. આ રાશિઓને ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સાથ મળશે. જ્યારે બુધ અને શુક્ર શુભ હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિનું ભાગ્ય ઉગે છે.
 

Updated:Sep 13, 2025, 04:51 PM IST

Budh Gochar: શુક્ર સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને બુધ કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધને બુદ્ધિ, તર્ક, શિક્ષણ, લેખન-વાંચન, સંદેશાવ્યવહાર, વ્યવસાય, ગણતરી, બુદ્ધિ, વક્તૃત્વ, ચતુરાઈ, સોદાબાજી ક્ષમતા, નાના ભાઈ-બહેન, મિત્રતા અને ટૂંકી યાત્રાઓ વગેરેનો મુખ્ય કારક માનવામાં આવે છે.   

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શુક્રને સુંદરતા, કલા, પ્રેમ, આકર્ષણ, ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ, લગ્ન, લગ્નજીવન, વૈભવ, સંપત્તિ, સુગંધ, ઘરેણાં, શણગાર, સંગીત-નૃત્ય અને સર્જનાત્મકતા વગેરેનો મુખ્ય કારક માનવામાં આવે છે. બુધ અને શુક્રની ચાલમાં ફેરફાર સાથે કેટલીક રાશિઓનો સુવર્ણ સમય શરૂ થશે.   

વૃશ્ચિક રાશિ: આ સમય સંબંધો અને કાર્ય બંનેમાં શુભ સંકેતો આપી રહ્યો છે. અપરિણીત લોકોને લગ્ન અથવા નિશ્ચિત થવાની તકો મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે નવી સફળતા અને પ્રમોશનની શક્યતા છે. વેપારીઓને પણ નફા અને વિસ્તરણની તકો મળશે. આવકમાં વધારો અને બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. કામમાં નસીબ તમારી સાથે રહેશે, જેના કારણે જૂના બાકી રહેલા મામલાઓ પણ ધીમે ધીમે ઉકેલાશે.  

મેષ રાશિ: બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થશે. અત્યાર સુધી જે કાર્યો અવરોધોનો સામનો કરી રહ્યા હતા, તે સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને નોકરી કે કારકિર્દીમાં નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે અને તમારા પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થઈ શકે છે. તમને તમારા માતાપિતાનો સહયોગ મળશે. તમને ઘર કે મિલકત સંબંધિત કેટલાક લાભ પણ મળી શકે છે. આ સમય નફો અને વ્યવસાય કરનારાઓ માટે નવી તકો લાવશે. પૈસાના નવા રસ્તા ખુલશે અને લગ્ન જીવનમાં પહેલા કરતા વધુ સુમેળ અને શાંતિ રહેશે.  

ધન રાશિ: અભ્યાસ, નોકરી અને કારકિર્દીમાં લાભ થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લોકોને સફળતાના સારા સંકેતો છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. કોર્ટ કે કાનૂની બાબતોમાં ફસાયેલા લોકોને રાહત કે વિજય મળી શકે છે. વિદેશ યાત્રા કે ઉચ્ચ શિક્ષણની તકો પણ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને પરિવારમાં ખુશીનો અનુભવ થશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

