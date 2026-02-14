22 ફેબ્રુઆરીથી આ 5 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ ! શુક્રની ચાલમાં પરિવર્તન મળશે લાભ !
Venus Transit: ફેબ્રુઆરીના અંતમાં શુક્ર નક્ષત્ર બદલવા માટે તૈયાર છે. પંચાંગ મુજબ, 22 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, શુક્ર શતાભિષા નક્ષત્રમાંથી પસાર થશે અને પૂર્વભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્રને પ્રેમ, આરામ, કલા, સંપત્તિ અને સંબંધો માટે જવાબદાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે.
Venus Transit: શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ધીમે ધીમે સ્થિરતા અને સંજોગોની સ્પષ્ટતા સૂચવે છે. આ નક્ષત્ર ગોચરથી તમામ 12 રાશિઓ પ્રભાવિત થશે, પરંતુ કેટલીક રાશિઓ શુભ પરિણામોનો અનુભવ કરશે. આ રાશિઓ સારા સમયનો અનુભવ કરી શકે છે.
તુલા રાશિ: શુક્ર તુલા રાશિનો અધિપતિ છે, તેથી આ નક્ષત્ર પરિવર્તન તેમના માટે ખાસ માનવામાં આવે છે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી તાણ અને માનસિક મૂંઝવણ ધીમે ધીમે ઓછી થઈ શકે છે. કામ પર નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા જવાબદારીઓના સંકેતો છે, જે તમારા આત્મવિશ્વાસને વધારશે. સંબંધોમાં પણ સુધારો થશે, અને નાની-નાની બાબતો પર વિવાદો ઘટશે. સ્વાસ્થ્ય પણ અનુકૂળ રહેશે. મન અને શરીર બંનેમાં સ્થિરતા વધશે, જેનાથી નિર્ણયો લેવા સરળ બનશે.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે, ભાગીદારી અને સંબંધોમાં સંતુલન પુનઃસ્થાપિત કરવાનો સમય છે. મૂંઝવણભર્યા નિર્ણયો ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ થશે. વૈવાહિક જીવન અથવા વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં ગેરસમજો દૂર થઈ શકે છે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ આગળ વધી શકે છે, અને જૂની યોજનાને પુનર્જીવિત કરવાની તક ઊભી થઈ શકે છે. જો તમે રોકાણો અથવા નાણાકીય બાબતોમાં વિચારપૂર્વક નિર્ણયો લો છો, તો લાભ મેળવવાની શક્યતા છે. લાગણીઓના પ્રભાવ હેઠળ કોઈપણ કડક પગલાં લેવાનું ટાળો.
મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિ માટે, આ સમય કારકિર્દીની પ્રગતિ માટે નવી તકો લાવી શકે છે. રાહુના પ્રભાવને કારણે થતી મૂંઝવણ અને અનિશ્ચિતતા ધીમે ધીમે ઓછી થશે, અને વસ્તુઓ સ્પષ્ટ થશે. વરિષ્ઠ અને બોસ તરફથી ટેકો મળી શકે છે, જે અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સને આગળ વધવામાં મદદ કરશે. સર્જનાત્મક ક્ષેત્રો, મીડિયા, ડિઝાઇન અથવા સામગ્રી સાથે સંકળાયેલા લોકોને માન્યતા મળવાની શક્યતા છે. નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રોજેક્ટ્સ ઓફર કરવામાં આવી શકે છે, જે કારકિર્દીના વિકાસનો માર્ગ મોકળો કરશે.
મેષ રાશિ: શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિ માટે રાહતદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કેટલાક સમયથી ગેરસમજ અથવા દૂરી ધરાવતા સંબંધો હવે વાતચીત દ્વારા સ્પષ્ટ થવા લાગશે. તમારું સામાજિક વર્તુળ વિસ્તરશે, અને તમને નવા લોકો સાથે જોડાવાની તકો મળશે, જે ભવિષ્યમાં તમારા કાર્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં ધીમે ધીમે સુધારો થશે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ગતિ પકડી શકે છે. એકંદરે, વાતાવરણ તમારા પક્ષમાં લાગશે, પરંતુ ઉતાવળા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકો માટે, આ ફેરફાર નાણાકીય અને કૌટુંબિક બાબતોમાં રાહત લાવી શકે છે. કેટલાક સમયથી થઈ રહેલા અચાનક ખર્ચ અને ઉતાવળા નિર્ણયો હવે સંતુલિત બનશે. ઘરનું વાતાવરણ સુધરશે, અને પરસ્પર સંકલન મજબૂત થઈ શકે છે. નવો પ્રોજેક્ટ અથવા રોકાણ શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય છે, પરંતુ દરેક પગલું કાળજીપૂર્વક લેવાનું ભૂલશો નહીં. તમારા કાર્યમાં સ્થિરતા વધશે, અને વસ્તુઓ ધીમે ધીમે તમારા નિયંત્રણમાં આવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
