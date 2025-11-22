ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આવતીકાલથી આ રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો, ગ્રહોનો રાજકુમાર કરાવશે ભાગ્યોદય !

Mercury Transit: વૈદિક જ્યોતિષમાં, બુધને ગ્રહોનો રાજકુમાર માનવામાં આવે છે. બુધ ગ્રહને બુદ્ધિ, તર્ક, વાણી, સંદેશાવ્યવહાર, શિક્ષણ, લેખન, વ્યવસાય, વાટાઘાટો, મિત્રતા, સામાજિક સંબંધો, ટૂંકી યાત્રાઓ, સંદેશાવ્યવહાર અને નર્વસ સિસ્ટમ માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે. બુધ આવતીકાલે, 23 નવેમ્બરે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
 

Updated:Nov 22, 2025, 04:46 PM IST

Mercury Transit: બુધનો તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમયનો પ્રારંભ કરશે. આ રાશિઓને સંપૂર્ણ નસીબ પ્રાપ્ત થશે. ચાલો જાણીએ કે બુધના તુલા રાશિમાં પ્રવેશથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.  

તુલા રાશિ: બુધનું ગોચર તમારી વાણીને વધુ અસરકારક અને મધુર બનાવશે. તમારા શબ્દો એટલા સંતુલિત હશે કે લોકો તરત જ તમારી હાજરી જોશે. નવા સંપર્કો બનશે, અને જૂના સંબંધોમાં પણ સુધારો થશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિના સંકેતો સ્પષ્ટપણે દેખાશે, પછી ભલે તે નવી જવાબદારી હોય, સારી ભૂમિકા હોય કે નવી તક હોય. આ સમય જાહેર વ્યવહાર, વાટાઘાટો, પ્રસ્તુતિઓ અને સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ માટે અત્યંત શુભ છે.  

મિથુન રાશિ: બુધનું ગોચર તમારી બુદ્ધિ, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને અભિવ્યક્તિને આગળ લાવશે. તમારી વાતચીતનો એવો પ્રભાવ પડશે કે લોકો ધ્યાનથી સાંભળશે અને તમારી સાથે સંમત થશે. કામ ઝડપી બનશે, અને અગાઉ અટકેલા કાર્યો હવે સરળતાથી આગળ વધશે. નવી તકો ઉભરી આવશે, ખાસ કરીને એવા ક્ષેત્રોમાં જ્યાં વાતચીત, આયોજન અથવા ઝડપી વિચારસરણીની જરૂર હોય. તમારું સામાજિક વર્તુળ પણ વિસ્તરશે, અને નવા સંપર્કો ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.  

કુંભ રાશિ: શીખવા, નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા અને સમજદારીપૂર્વક નિર્ણયો લેવા માટે આ ખાસ કરીને શુભ સમય છે. બુધ ગ્રહ તમારા વિચારને માર્ગદર્શન આપશે, તમારી વિચાર-ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતાઓને તીક્ષ્ણ બનાવશે. તમને તમારા કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચવાની તકો મળી શકે છે, અને ભવિષ્યમાં નવી કુશળતા અથવા યોજના ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે. તમારા શબ્દો તમારા સંબંધોને ગાઢ બનાવશે.

કન્યા રાશિ: આ સમય તમારા કાર્ય માટે અત્યંત અનુકૂળ છે. તમારી વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતાઓમાં સુધારો થશે, જેનાથી તમે જટિલ કાર્યોને પણ સરળતાથી સમજી શકશો. કાર્યો ચોકસાઈ અને કાર્યક્ષમતા સાથે પૂર્ણ થશે, અને તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાય અથવા રોજગારમાં નફો વધશે, ખાસ કરીને સંખ્યાઓ, કાગળકામ, આયોજન અથવા સંચાલનને લગતા ક્ષેત્રોમાં. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવા લાગશે, અને જૂની સમસ્યાનો ઉકેલ પણ મળી શકે છે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

