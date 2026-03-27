એપ્રિલ મહિનાથી આ 5 રાશિના શરૂ થશે સારા દિવસો ! શનિ સાથે મંગળના પણ રહેશે આશીર્વાદ, જાણો
Shani Mangal Yuti: 2 એપ્રિલે મંગળ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શનિ પહેલાથી જ આ રાશિમાં હાજર છે, આમ બે ગ્રહો વચ્ચે યુતિ બનાવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળને ઉર્જા, હિંમત અને ભૂમિનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જ્યારે શનિને કર્મ અને પરિણામોનો ગ્રહ કહેવામાં આવે છે.
Shani Mangal Yuti: જો કે બંને ગ્રહ સ્વભાવે કઠોર માનવામાં આવે છે, તેથી એક જ રાશિ પર તેમનો પ્રભાવ ખૂબ ગંભીર હોઈ શકે છે. જો કે, દરેક રાશિ પર અસર અલગ અલગ હોય છે. કેટલીક રાશિઓ શુભ પરિણામોનો અનુભવ કરશે, જ્યારે અન્ય રાશિઓ અશુભ પરિણામોનો અનુભવ કરશે.
વૃષભ રાશિ: વૃષભ માટે, આ યુતિ 11મા ભાવમાં બની રહી છે. આ ઘર આવક, નફા અને ઇચ્છાઓ સાથે સંકળાયેલું છે. તમારે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે, પરંતુ તમને પરિણામો જોવા મળશે. કમાણીની નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. જોકે, કોઈપણ કાર્યમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિ માટે, આ યુતિ 6ઠ્ઠા ભાવને અસર કરશે, જે દુશ્મનો, દેવા અને સ્વાસ્થ્ય સાથે સંકળાયેલ છે. આ સમય દરમિયાન, તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકો છો. તમે સ્પર્ધામાં પણ સારું પ્રદર્શન કરશો. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે, પરંતુ તમારે વાહન ચલાવતી વખતે થોડી કાળજી રાખવાની જરૂર છે.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે, આ યુતિ 8મા ભાવમાં બની રહી છે. આ યુતિ અચાનક ફેરફારો અને લાભ સાથે સંકળાયેલ છે. આ સમય દરમિયાન, તમને અણધાર્યા લાભો, ખાસ કરીને નાણાકીય રીતે થઈ શકે છે. તમારી ઓળખ અને સન્માન પણ વધી શકે છે. સારા સ્વાસ્થ્યના સંકેતો પણ છે.
મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિ માટે, આ યુતિ 10મા ભાવને અસર કરશે, જે કારકિર્દી અને કાર્ય સાથે સંકળાયેલ છે. આ સમય દરમિયાન, તમને નોકરી અને વ્યવસાયમાં સારી તકો મળી શકે છે. કામને કારણે ઓળખ પણ વધી શકે છે. તમને મિત્રો અને પરિચિતો તરફથી પણ લાભ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિ માટે, આ યુતિ બીજા ભાવને અસર કરશે, જે ધન અને વાણી સાથે સંકળાયેલ છે. આ સમય દરમિયાન, નાણાકીય લાભ શક્ય બની શકે છે. જો કે, પરિવારમાં નાની નાની બાબતોમાં મતભેદ થઈ શકે છે, તેથી તમારે બોલતી વખતે થોડો સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
