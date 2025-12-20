ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

22 ડિસેમ્બરથી આ 5 રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો, અચાનક ધનલાભની શક્યતા !

Lucky Zodiac Signs: ડિસેમ્બરનું નવું સપ્તાહ 22 ડિસેમ્બરથી 28 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. આ સમય પાંચ રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ રાશિઓને કારકિર્દીમાં સારી તકો મળી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે, અને સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ પણ સંતોષકારક રહેવાની શક્યતા છે.
 

Updated:Dec 20, 2025, 07:53 PM IST

1/7
image

Lucky Zodiac Signs: ડિસેમ્બરનું નવું સપ્તાહ શરૂ થવાનું છે. આ અઠવાડિયું 22 ડિસેમ્બરથી 28 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ નવું સપ્તાહ પાંચ રાશિઓ માટે લાભ લાવશે. આ રાશિઓને કારકિર્દી લાભના સમાચાર મળી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્યના મોરચે પણ બધું સારું રહેશે. ચાલો જાણીએ કે આ નવા અઠવાડિયામાં કઈ રાશિઓ ભાગ્યશાળી છે.  

2/7
image

તુલા રાશિ: સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, અને માનસિક ચિંતાઓનો અંત આવશે. ટૂંકી યાત્રાઓ શક્ય છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે કોઈ હિલ સ્ટેશનની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો. ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરો અને ભોજનનું દાન કરો. તમારા ભાગ્યનો ટકાવારી 75 છે.  

3/7
image

મીન રાશિ: એક મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળશે. આ કારકિર્દીમાં સફળતાનો સમય છે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓનું પણ નિરાકરણ આવશે. તમને ધન અને મિલકતમાંથી લાભ થશે. તમને તમારી પૂર્વજોની મિલકતનો નોંધપાત્ર ભાગ વારસામાં મળી શકે છે. ભગવાન ગણેશની નિયમિત પૂજા કરો. સફેદ કે પીળી વસ્તુઓનું દાન કરો. તમારા નસીબની ટકાવારી 85 છે.

4/7
image

મેષ રાશિ: સંતાન સંબંધિત સમસ્યાઓમાં સુધારો થશે. અટકેલું ભંડોળ પાછું મળશે. રોકાણકારો માટે સમય ખૂબ જ સારો લાગે છે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. કારકિર્દીમાં અવરોધો દૂર થશે. સૂર્ય દેવને જળ અર્પણ કરો અને અનાજનું દાન કરો. આ અઠવાડિયે તમારા ભાગ્ય ટકાવારી 85 છે.  

5/7
image

કર્ક રાશિ: કારકિર્દીના મામલાઓમાં તેજી આવશે. રોજગારમાં પ્રગતિ થશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. નાણાકીય લાભ માટે પરિસ્થિતિ યોગ્ય લાગે છે. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમે કોઈ લાંબી બીમારીથી કાયમ માટે સ્વસ્થ થઈ શકો છો. શિવ મંત્રોનો જાપ કરો અને પૈસાનું દાન કરો. આ અઠવાડિયે તમારા ભાગ્યનો ટકાવારી 80 છે.  

6/7
image

ધન રાશિ: બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થશે. પરિવારમાં શુભ ઘટનાઓ બનશે. કારકિર્દીમાં સુધારો થશે. લાંબા સમયથી રોજગારની શોધમાં રહેલા યુવાનોને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. કોઈ મોટી સમસ્યાનો ઉકેલ આવશે. દરરોજ સાંજે દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો અને ખોરાક અને કપડાંનું દાન કરો. તમારા ભાગ્યનો ટકાવારી 90 છે.  

7/7
image

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Weekly RashifalWeekly Rashifal December 2025Weekly horoscope December 2025lucky zodiac signsmoneywealthincomeGujarati Newsspiritual newszodiac signssudden financial gains

Trending Photos