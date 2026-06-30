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Ashadha Maas Lucky Rashi: અષાઢ મહિનાથી આ રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો, આ કામ જરૂર કરો

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 30, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:24 PM IST

Ashadha Maas Lucky Rashi: અષાઢ મહિનાની શરૂઆત સાથે, ગ્રહોની ચાલમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળશે, જે પાંચ રાશિઓ માટે ભાગ્યના દરવાજા ખોલશે. ચાલો તે રાશિઓ વિશે જાણીએ.
 

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Ashadha Maas Lucky Rashi: આજથી અષાઢ મહિનાનો પ્રારંભ થયો છે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ મહિને ગુરુ અને શનિ જેવા અનેક મુખ્ય ગ્રહો પોતાની ચાલ બદલશે. ચાતુર્માસ પણ આ મહિનાની શરૂઆત છે. અષાઢ મહિનો (હાલમાં ચાલી રહ્યો છે), ઘણી રાશિઓ માટે ભાગ્યના દ્વાર ખોલવા માટે તૈયાર છે.   

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જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, આ મહિને અનેક મુખ્ય ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તન અને શુભ જોડાણો બની રહ્યા છે, જે ચોક્કસ રાશિઓ માટે સંપત્તિ, કારકિર્દી અને ભાગ્ય પર ખાસ અસર કરશે. ચાલો જાણીએ કે આ મહિને કઈ રાશિઓ જીતવાની શક્યતા છે અને કોને સંપૂર્ણ ભાગ્ય પ્રાપ્ત થશે.  

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તુલા રાશિ: તુલા રાશિના લોકો માટે આ મહિનો સંપૂર્ણ નસીબનો મહિનો સાબિત થશે. આ મહિને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. દરેક વળાંક પર ભાગ્ય તમારી સાથે રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. વૈભવી વસ્તુઓ પર ખર્ચ થશે, પરંતુ તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. વિદેશ પ્રવાસ કરવાની અથવા વિદેશી કંપનીઓ સાથે કામ કરવાની યોજના બનાવી રહેલા લોકોને સફળતા મળી શકે છે.  

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સિંહ રાશિ: આષાઢ મહિનો સિંહ રાશિના લોકો માટે સન્માન અને પ્રગતિ લાવે છે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ મહિને તમને સારી ઓફર મળી શકે છે. સરકારી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકોને નોંધપાત્ર લાભ થવાની સંભાવના છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમારા નેતૃત્વના ગુણો ચમકશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, અને તમે ઉર્જા અનુભવશો.  

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મિથુન રાશિ: આ મહિનો મિથુન રાશિ માટે મજબૂત નાણાકીય સંભાવનાઓ બતાવી રહ્યો છે. ગ્રહોની ચાલ તમારા પક્ષમાં છે. તમારી બચત વધશે. રોકાણ કરવા માટે આ સારો સમય છે, જે ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર વળતર આપી શકે છે. લોકો તમારી વાતચીત શૈલીથી પ્રભાવિત થશે, જે તમને કાર્યસ્થળ પર તમારા વરિષ્ઠ લોકો તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન આપશે. પરિવારમાં શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે, જેનાથી શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ બનશે.  

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મેષ રાશિ: મેષ માટે અષાઢ મહિનો અત્યંત ફળદાયી રહેશે. તમારી હિંમત અને બહાદુરીમાં વધારો થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે, જેનાથી તેમનું પદ અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. કોઈ મોટો વ્યવસાયિક સોદો થઈ શકે છે. નાણાકીય લાભ માટે નવા રસ્તા ખુલશે. અગાઉ રોકાયેલા ભંડોળ પાછું મળી શકે છે. અટકેલા કામને વેગ મળશે, અને મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે.  

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ધન રાશિ: ધન રાશિ માટે, અષાઢ મહિનો આત્મવિશ્વાસ અને નાણાકીય લાભમાં વધારો લાવશે. ઉદ્યોગપતિઓ માટે, આ નફો મેળવવાનો સમય છે. નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે પણ પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે, અને તમને તેમનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને માનસિક તણાવમાંથી મુક્તિ મળશે, અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ પ્રત્યે તમારો ઝુકાવ વધશે.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

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