21 લાખ રિટેલ રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર ! પહેલીવાર બોનસ શેર આપી શકે છે આ દિગ્ગજ સરકારી કંપની, જાણો

Bonus Share: દિગ્ગજ સરકારી કંપનીએ એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે તે તેના શેરધારકોને બોનસ શેર આપવાનું વિચારી શકે છે. કંપની 13 એપ્રિલના રોજ બોર્ડ મીટિંગ કરશે, જ્યાં તે તેના રોકાણકારોને ભેટની આપી શકે છે.

Updated:Apr 08, 2026, 03:27 PM IST

1/8
image

Bonus Share: દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની વીમા કંપની, લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા(LIC Share Price)ના શેરમાં બુધવારે ઉછાળો જોવા મળ્યો. આ લખતી વખતે, LICનો શેર 790.95 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જે 6 ટકાથી વધુનો ઉછાળો દર્શાવે છે. આ ઉછાળાનું કારણ એ છે કે કંપની પહેલી વાર તેના શેરધારકોને બોનસ શેર આપવાનું વિચારી રહી છે.   

2/8
image

ટૂંક સમયમાં બોર્ડ મીટિંગ થવાની અપેક્ષા છે. ટ્રેન્ડલાઇન અનુસાર, ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં 21 લાખ રિટેલ રોકાણકારોએ કંપનીમાં રોકાણ કર્યું હતું. જો બોનસ શેરની જાહેરાત કરવામાં આવે, તો તે આ રિટેલ રોકાણકારો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર હોઈ શકે છે.  

3/8
image

Life Insurance Corporation of Indiaએ 7 એપ્રિલના રોજ એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે તે તેના શેરધારકોને બોનસ શેર આપવા અંગે ચર્ચા કરવા માટે 13 એપ્રિલના રોજ બોર્ડ મીટિંગ કરશે. વધુમાં, કંપનીએ આ બોનસ શેર જાહેર કરવા માટે રેકોર્ડ તારીખ નક્કી કરી નથી.  

4/8
image

Life Insurance Corporation of Indiaએ જણાવ્યું છે કે તેની ટ્રેડિંગ વિન્ડો હાલમાં બંધ છે. આનો અર્થ એ થયો કે કંપનીના આંતરિક લોકો (જેમ કે ડિરેક્ટરો અને કર્મચારીઓ) હાલમાં LICના શેર ખરીદી કે વેચી શકતા નથી. LIC દ્વારા 31 માર્ચ, 2026ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર અને સંપૂર્ણ વર્ષ માટે નાણાકીય પરિણામો જાહેર થયાના 48 કલાક સુધી આ ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધ રહેશે.  

5/8
image

ભારતીય જીવન વીમા નિગમ 2022માં લિસ્ટ થયા પછી પહેલી વાર બોનસ શેર જાહેર કરવાનું વિચારી રહી છે. અત્યાર સુધી, LICએ ક્યારેય તેના રોકાણકારોને બોનસ શેર આપ્યા નથી. જો કે, તે નિયમિતપણે શેરધારકોને ડિવિડન્ડ ચૂકવીને પુરસ્કાર આપે છે.  

6/8
image

કંપનીઓ તેમના વધારાના અનામતનો ઉપયોગ કરીને બોનસ શેર જાહેર કરે છે. આ શેરની સંખ્યા અને કંપનીની મૂડીમાં વધારો કરે છે, જ્યારે અનામત ઘટાડે છે. આ શેર દીઠ કમાણી (EPS) જેવા મેટ્રિક્સને પણ અસર કરી શકે છે. આ શેરધારકો માટે ફાયદાકારક છે કારણ કે તેઓ કંઈપણ ચૂકવ્યા વિના વધારાના શેર મફતમાં મેળવે છે, તેથી બોનસ શેરને મફત શેર પણ કહેવામાં આવે છે.  

7/8
image

ભારતીય જીવન વીમા નિગમ, નાણાકીય વર્ષ 2026ના ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળા માટે તેના પરિણામો જાહેર કરતી વખતે, ચોખ્ખા નફામાં પાછલા વર્ષની તુલનામાં 17 ટકા વધારો થયો છે, જે 12,958 કરોડ રૂપિયા થયો છે. આ વધારો કંપનીને નવા વીમા વ્યવસાય અને રોકાણોમાંથી વધુ આવક મેળવવાને કારણે થયો છે. વધુમાં, LICની પ્રીમિયમ આવક (ગ્રાહકો પાસેથી એકત્રિત નાણાં) ગયા વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં 106,891 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 125,613 કરોડ રૂપિયા થઈ છે.

8/8
image

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Trending Photos