Good News : બેંક કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, DA વધારાથી આટલો થશે પગારમાં વધારો
DA Increase: બેંક કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે: સરકારે 1 મે, 2026 થી તેમના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારો કર્યો છે. નવો DA જુલાઈ 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે. DA વધારો નોંધપાત્ર નથી, પરંતુ તે ચોક્કસપણે માસિક પગાર પર અસર કરશે.
DA Increase: આ વર્ષે, DA 25%થી વધારીને 25.70% કરવામાં આવ્યો છે, જે કુલ 0.70%નો વધારો દર્શાવે છે. આ વધારો 2026ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા માટે ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) પર આધારિત છે.
DAની ગણતરી મૂળ પગાર પર કરવામાં આવતી હોવાથી, તેમાં થોડો ફેરફાર પણ પગાર પર અસર કરશે.
DA વધારાથી કર્મચારીઓના હાથમાં રહેલા પગારમાં થોડા 100થી લગભગ 1,000 રૂપિયાનો વધારો થશે, જે તેમના મૂળ પગાર અને સ્કેલ પર આધાર રાખે છે.
સ્ટેજ 10 (સ્કેલ I): મૂળભૂત ₹67160 જેમાં આશરે 600 રૂપિયા પ્રતિ મહિને વધારો થવા જઈ રહ્યો છે. સ્ટેજ 15 (સ્કેલ I): મૂળભૂત ₹80560માં આશરે 719 રૂપિયા પ્રતિ મહિને વધારો થવા જઈ રહ્યો છે.
સ્ટેજ 30 (સ્કેલ II-III): મૂળભૂત ₹69840 જેમાં આશરે 633 રૂપિયા પ્રતિ મહિને વધારો થવા જઈ રહ્યો છે. સ્ટેજ 47 (સ્કેલ II-III): મૂળભૂત 117200 રૂપિયાનો પગાર ધરાવતા લોકોને આશરે 1058 રૂપિયા પ્રતિ મહિને વધારો થયો છે. એટલે કે, જેમ જેમ પગાર વધે છે તેમ તેમ ડીએ લાભ પણ વધે છે.
Trending Photos