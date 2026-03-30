ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોકેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર! વધારા સાથે મળશે DA અને 3 મહિનાનું બાકી એરિયર ? જાણો

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર! વધારા સાથે મળશે DA અને 3 મહિનાનું બાકી એરિયર ? જાણો

8th Pay Commission: ચોથો એટલે કે એપ્રિલ મહિનો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે રાહત આપનારો હોઈ શકે છે. સરકાર આ મહિનામાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. આ મહિનામાં એરિયર પણ મળી શકે છે.

Updated:Mar 30, 2026, 02:40 PM IST

8th Pay Commission: એપ્રિલ મહિનો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ખાસ સાબિત થઈ શકે છે. લાંબી રાહ જોયા પછી, સરકાર મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વધારવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે. જો મંજૂરી મળે, તો કર્મચારીઓના પગારમાં સીધો વધારો થશે, સાથે સાથે ત્રણ મહિનાના બાકી પગારની અપેક્ષિત ચુકવણી પણ થશે.  

હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 58 ટકાના દરે મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જાન્યુઆરીથી જૂન 2026ના સમયગાળા માટે આમાં 2થી 3 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. આ કિસ્સામાં, DA 60 ટકા અથવા 61 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. 

જોકે સરકાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અપેક્ષાઓ વધારે છે.  

સામાન્ય રીતે, સરકાર હોળીની આસપાસ DA વધારાની જાહેરાત કરે છે, પરંતુ આ વખતે, કોઈ કારણોસર, નિર્ણય મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે, માર્ચના પગારમાં લાભો મળ્યા ન હતા. હવે, એવું માનવામાં આવે છે કે જો એપ્રિલમાં નિર્ણય લેવામાં આવે છે, તો કર્મચારીઓને તે મહિનાથી જ વધેલો DA મળવાનું શરૂ થઈ જશે.  

આ નિર્ણયથી આશરે 50 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે. મોંઘવારીના આ યુગમાં, DA વધારો તેમના માટે નોંધપાત્ર રાહત સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે તેનાથી તેમના માસિક પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.  

સૌથી અગત્યનું, આ વધારો જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ એમ ત્રણ મહિનાનો બાકી પગાર પણ મળશે. આ રકમ એપ્રિલના પગાર અથવા પેન્શન સાથે ચૂકવી શકાય છે, જેના પરિણામે નોંધપાત્ર રકમ મળશે.  

એકંદરે, એપ્રિલનો પગાર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે "બોનસ" સાબિત થઈ શકે છે. હવે બધાની નજર સરકારની સત્તાવાર જાહેરાત પર છે, જે ગમે ત્યારે આવી શકે છે.  

