  ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો આ તારીખ! ગુજરાતમાં ક્યારે બેસશે ચોમાસું? અંબાલાલ અને હવામાનની મોટી આગાહી

ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો આ તારીખ! ગુજરાતમાં ક્યારે બેસશે ચોમાસું? અંબાલાલ અને હવામાનની મોટી આગાહી

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 19, 2026, 08:56 AM IST|Updated: May 19, 2026, 08:56 AM IST

Ambalal Patel forecast: ચોમાસાના આગમનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા ગુજરાતીઓ માટે ખૂબ જ રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા આ વર્ષના ચોમાસાને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે મેઘરાજા સમય કરતાં વહેલા પધરામણી કરે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસુ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. 
 

ચોમાસાના સત્તાવાર આગમન પહેલાં જ ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાનો છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 19 થી 24્ મે દરમિયાન રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ધમાકેદાર પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી (ચોમાસા પહેલાનો વરસાદ) થવાની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાંથી આવતા ભેજવાળા પવનોને કારણે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે. 

26 મે આસપાસ કેરળમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી5/8

હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસુ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે કેરળમાં ૧ જૂનની આસપાસ બેસતું ચોમાસુ આ વખતે ચાર દિવસ વહેલું એટલે કે ૨૬ મેની આસપાસ કેરળના કાંઠે પહોંચી જશે. હાલમાં આંદામાન નિકોબાર દ્વીપસમૂહ પર ૨૩ મે સુધી ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે, જે બાદ ચોમાસાની ગતિવિધિ શ્રીલંકાના પૂર્વ કિનારા તરફ આગળ વધશે. ચોમાસું ૧૦ જૂન સુધીમાં મુંબઈ અને ૧૫ જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં વિધિવત રીતે પ્રવેશી જશે.  

19 થી 24 મે: ગુજરાતમાં 'પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી' ધમાકેદાર રહેશે6/8

ચોમાસાના સત્તાવાર આગમન પહેલાં જ ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાનો છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, ૧૯ થી ૨૪ મે દરમિયાન રાજ્યમાં વાવાઝોડા અને ભારે પવન સાથે પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદ (ચોમાસા પહેલાનો વરસાદ) થવાની શક્યતા છે.

કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે?7/8

બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાંથી આવતા ભેજવાળા પવનોને કારણે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે. દક્ષિણ ગુજરાત: અહીંના વિસ્તારોમાં ૨ ઈંચ કે તેથી વધુ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને અન્ય ભાગો: ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ તેમજ જૂનાગઢના કેટલાક વિસ્તારોમાં ૧ ઈંચથી વધુ વરસાદની સંભાવના છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર: દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગરમાં પણ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીની અસર જોવા મળશે. પૂર્વ ગુજરાત: અરબ સાગર અને બંગાળના ઉપસાગરના ભેજને કારણે પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડશે.  

આંધી-વંટોળ અને ચક્રવાતની પણ આશંકા8/8

ચેતવણી: આ વરસાદ સામાન્ય નહીં હોય. વરસાદની સાથે ધૂળની ડમરીઓ અને તીવ્ર ગતિએ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. પવનની ગતિ: આ દિવસોમાં આંચકાના પવનની ગતિ 35 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેટલી રહી શકે છે, જેના કારણે વંટોળ જેવી સ્થિતિ સર્જાશે. સમુદ્રમાં હલચલ: 15 જૂન સુધીમાં અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું (ચક્રવાત) સક્રિય થાય તેવી પણ આશંકા છે, જેની અસર ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વાતાવરણ પર પડી શકે છે.  

