/ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો આ તારીખ! ગુજરાતમાં ક્યારે બેસશે ચોમાસું? અંબાલાલ અને હવામાનની મોટી આગાહી

Ambalal Patel forecast: ચોમાસાના આગમનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા ગુજરાતીઓ માટે ખૂબ જ રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા આ વર્ષના ચોમાસાને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે મેઘરાજા સમય કરતાં વહેલા પધરામણી કરે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસુ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.
સામાન્ય રીતે કેરળમાં 1 જૂનની આસપાસ બેસતું ચોમાસુ આ વખતે ચાર દિવસ વહેલું એટલે કે ૨૬ મેની આસપાસ કેરળના કાંઠે પહોંચી જશે. હાલમાં આંદામાન નિકોબાર દ્વીપસમૂહ પર 23 મે સુધી ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે, જે બાદ ચોમાસાની ગતિવિધિ શ્રીલંકાના પૂર્વ કિનારા તરફ આગળ વધશે અને 10 જૂન સુધીમાં મુંબઈ સુધી પહોંચી જશે. ત્યારબાદ, 15 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં મેઘરાજાની વિધિવત રીતે મધરામણી થઈ જશે.
ચોમાસાના સત્તાવાર આગમન પહેલાં જ ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાનો છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 19 થી 24્ મે દરમિયાન રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ધમાકેદાર પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી (ચોમાસા પહેલાનો વરસાદ) થવાની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાંથી આવતા ભેજવાળા પવનોને કારણે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે.
આ સમયગાળા દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 2 ઈંચ કે તેથી વધુ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો જેવા કે ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ તેમજ જૂનાગઢના કેટલાક વિસ્તારોમાં 1 ઈંચથી વધુ વરસાદની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગરમાં પણ પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદી ઝાપટાં જોવા મળશે. જો કે, આ વરસાદ સામાન્ય નહીં હોય અને તેની સાથે વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી દરમિયાન પવનની ગતિ આંધી-વંટોળ સાથે ભારે રહેવાની શક્યતા છે. આ દિવસોમાં ધૂળની ડમરીઓ ઉડશે અને આંચકાના પવનની ગતિ ૩૫ થી Shifts ૪૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેટલી રહી શકે છે. આ સાથે જ, ૧૫ જૂન સુધીમાં અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાત (વાવાઝોડું) સક્રિય થાય તેવી પણ આશંકા છે, જેની અસર ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વાતાવરણ પર પડી શકે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો, આગામી દિવસોમાં આકરા ઉનાળાની ગરમીમાંથી લોકોને મોટી રાહત મળશે, પરંતુ સાથે જ ખેડૂતો અને નાગરિકોએ પવન અને વાવાઝોડાની સ્થિતિ સામે સાવચેત રહેવું પડશે.
