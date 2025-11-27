ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, વર્ષ 2026નું હોલિડે કેલેન્ડર જાહેર, આટલા દિવસની મળશે રજા
Gujarat Government Holiday Calendar 2026: ગુજરાત સરકાર દ્વારા સરકારી કર્મચારીઓ માટે વર્ષ 2026નું હોલિડે કેલેન્ડર જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય સરકારની કચેરીઓ માટે આ રજાઓનું કેલેન્ડર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સરકારી કર્મચારીઓને વિવિધ તહેવારોમાં રજાઓ મળવાની છે.
ગુજરાત સરકાર દ્વારા સરકારી કચેરીઓ અને સરકારી કર્મચારીઓ માટે વર્ષ 2026નું રજાઓનું કેલેન્ડર જાહેર કરવામાં આવ્યું, જેમાં કર્મચારીઓને વર્ષ દરમિયાન કુલ 23 જાહેર રજાઓ મળવાની છે. આ રજાઓમાં મકરસંક્રાંતિ, પ્રજાસત્તાક દિન, હોળી, ધૂળેટી, રામનવમી સહિત અન્ય રજાઓ સામેલ છે. એટલે કે કર્મચારીઓને કુલ 23 જાહેર રજાઓ મળશે. આ સિવાય બીજા અને ચોથા શનિવારે રાજ્ય સરકારની વિવિધ સરકારી ઓફિસોમાં રજા રહે છે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ફરજીયાત રજાઓના લિસ્ટ સાથે મરજીયાત રજાઓ પણ જાહેર કરી છે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા મરજીયાત રજાઓનું કેલેન્ડર પણ જાહેર કરાયું
રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ 35 મરજીયાત રજાઓજાહેર કરવામાં આવી છે. જ્યારે કેટલીક મરજીયાત રજાઓ શનિ-રવિવારે આવતી હોવાથી કેલેન્ડરમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી.
બેંકો માટે જાહેર રજાઓ
રાજ્ય સરકારના હોલિડે કેલેન્ડરમાં બેંકની રજાઓ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. બેંકમાં વર્ષ 2026 દરમિયાન કુલ 18 જાહેર રજાઓ રહેશે.
