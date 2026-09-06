/ગૂડ ન્યુઝ! DAમાં 3%નો વધારો, આ સરકારી કંપનીના કર્મચારીઓને થશે ફાયદો

DA Hike : કેન્દ્રીય સ્ટીલ મંત્રાલય હેઠળની કંપની સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (SAIL)એ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને મોંઘવારી ભથ્થામાં લગભગ ૩ ટકાનો વધારો જાહેર કર્યો છે. આ સાથે કંપનીના લગભગ 54,000 કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.
DA Hike : દરેક વ્યક્તિ મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અંગેના સમાચારની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ વચ્ચે લગભગ 54,000 કર્મચારીઓને એક સારા સમાચાર મળ્યા છે.
કેન્દ્રીય સ્ટીલ મંત્રાલય હેઠળની કંપની સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (SAIL)એ મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો જાહેર કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. કંપનીના કર્મચારીઓ માટે હવે DA 55.7 ટકાથી વધીને 58.6 ટકા થશે.
PSUમાં સામેલ SAILએ DAમાં 2.9 ટકાનો વધારો જાહેર કર્યો છે. આ નિર્ણયથી કંપનીના તમામ એકમોમાં કામ કરતા 54,000 કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો થશે. SAILએ જાહેરાત કરી છે કે આ ફેરફાર 1 ઓક્ટોબર, 2026થી અમલમાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે SAIL સૌથી મોટી સ્ટીલ ઉત્પાદન કંપનીઓમાંની એક છે. પરિણામે, તેને પ્રતિષ્ઠિત 'મહારત્ન' દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, અને સરકાર કંપનીમાં 65 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
તાજેતરમાં સિક્કિમ સરકારે પણ તેના કર્મચારીઓ અંગે એક મોટી જાહેરાત કરી હતી. મુખ્યમંત્રી પ્રેમ સિંહ તમાંગે રાજ્યના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં 2 ટકાનો વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.