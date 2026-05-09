/ગુજરાત સહિત દેશમાં નૈઋત્યના ચોમાસાને લઈને સારા સમાચાર; હજારો કિલોમીટર દૂર ઓસ્ટ્રેલિયાથી મળ્યા મોટા સંકેત

Monsoon onset in Kerala: છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી ગુજરાત સહિતનાં રાજ્યોમાં બહુ સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે, પરંતુ આ વખતે ટ્રૅન્ડ બદલાય તેવી શક્યતા છે. ભારતીય અર્થતંત્ર અને ખેતીનો જેની પર સીધો આધાર છે, તેવા નૈઋત્યના ચોમાસાને લઈને સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. મે મહિનામાં હવામાન વિભાગના સંકેતો કંઈક અલગ જ કહી રહ્યા aછે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાના આગમનના સંકેતો દિવસેને દિવસે મજબૂત બની રહ્યા છે. કેરલમ અને તમિલનાડુમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જે સ્પષ્ટ કરે છે કે ચોમાસું તેના નિર્ધારિત સમય એટલે કે 1 જૂનની આસપાસ કેરલમના તટે પહોંચશે. આ વર્ષે ભારતમાં ચોમાસું તેના નિર્ધારિત સમયે અથવા તો વહેલું બેસવાની પૂરી શક્યતા છે.
સામાન્ય રીતે ભારતની મુખ્ય ભૂમિ પર ચોમાસાના આગમનની સત્તાવાર તારીખ 1લી જૂન ગણાય છે. આ વર્ષે પણ સ્થિતિ સાનુકૂળ જણાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગના મતે, 1લી જૂન સુધીમાં કેરળના તટે ચોમાસું દસ્તક આપી શકે છે. કેરળમાં સમયસર વરસાદ શરૂ થવો એ સમગ્ર ભારત માટે સારા સંકેત માનવામાં આવે છે. હાલમાં વરસાદી પટ્ટો વિષુવવૃત્ત ઓળંગીને માલદીવ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. શ્રીલંકા અને અંદામાન-નિકોબાર ટાપુઓ આ પ્રવાસના પ્રથમ સ્ટોપ છે. જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધી જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા કોરું રહેશે, ત્યારે ભારત તે જ પવનોથી તરબતર થશે. ફરી સપ્ટેમ્બરના અંતમાં, આ પટ્ટો દક્ષિણ તરફ સરકશે, ભારતમાં ચોમાસું વિદાય લેશે અને ઓસ્ટ્રેલિયાની વેટ સીઝન શરૂ થશે.
ચોમાસું કેરળ પહોંચતા પહેલા આંદામાન નિકોબાર ટાપુઓ પર પોતાની હાજરી પુરાવે છે. અનુમાન છે કે 20 થી 25 મે દરમિયાન આંદામાનમાં મેઘરાજા પધારી શકે છે. જો અહીં પવનોની ગતિ અને ભેજનું પ્રમાણ જળવાઈ રહેશે, તો તે કેરળ તરફ આગળ વધવા માટે મજબૂત પુશ (Push) પૂરું પાડશે. IMDની આગાહી અનુસાર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કેરલમમાં આગામી સાત દિવસમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વધશે. ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પૂર્વી ભારતમાં તીવ્ર ગરમીની સાથે અચાનક ગાજવીજ અને કરા પડી શકે છે. આ બદલાતું હવામાન એ વાતનો પુરાવો છે કે ઋતુ બદલાઈ રહી છે.
ભારતીય ચોમાસા પર વૈશ્વિક પવનોની મોટી અસર થતી હોય છે. હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં વરસાદી સિઝન પૂર્ણ થઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં સીઝન પૂરી થતાં જ વાદળોનો મોટો પટ્ટો હવે દક્ષિણ એશિયા અને હિંદ મહાસાગર તરફ સરકવા લાગ્યો છે. આ ભૌગોલિક ફેરફાર ભારતમાં ચોમાસું જલ્દી સક્રિય થવાના સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે. હાલમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયાના બ્યુરો ઓફ મીટીરોલોજીએ જાહેરાત કરી છે કે, ઉત્તર ઓસ્ટ્રેલિયામાં 2025–26ની વેટ સીઝન સત્તાવાર રીતે પૂરી થઈ ગઈ છે. સામાન્ય માણસને કદાચ આ બીજા દેશના હવામાનના સમાચાર લાગે, પરંતુ ભારતીય ખેતી અને વરસાદ પર નજર રાખતા હવામાનશાસ્ત્રીઓ માટે આ એક મોટો સંકેત છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી સાત દિવસમાં તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. આ પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદ એ વાતની સાબિતી છે કે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે અને ચોમાસાના પવનો સક્રિય થઈ રહ્યા છે.
હાલમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં ભારે ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે, તો સાથે જ ક્યાંક અચાનક વાવાઝોડું કે ધૂળની ડમરીઓ ઉડતી જોવા મળે છે. નિષ્ણાતો આ સ્થિતિને 'સીઝનલ ટ્રાન્ઝિશન' (ઋતુ પરિવર્તનનો ગાળો) ગણાવી રહ્યા છે. ગરમીના કારણે સર્જાતું નીચું દબાણ ચોમાસાના પવનોને પોતાની તરફ ખેંચવા માટે અત્યંત જરૂરી હોય છે.