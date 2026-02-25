Government IPO: 3100 કરોડનો IPO લઈને આવી રહી છે સરકારી કંપની, જાણો ડિટેલ
Government IPO: જો બધું બરાબર રહ્યું, તો GAIL ગેસનો IPO નાણાકીય વર્ષ 2028માં શરૂ થશે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે શહેર ગેસ વિતરણ કંપનીઓમાં GAILનો હિસ્સો ડિમર્જર અથવા શેર ટ્રાન્સફર દ્વારા GAIL ગેસને ટ્રાન્સફર કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. પુનર્ગઠન પછી, GAIL ગેસ લિસ્ટેડ થશે અને IPO દ્વારા તેનો લઘુમતી હિસ્સો ઘટાડવાની યોજના ધરાવે છે.
પ્રસ્તાવિત GAIL ગેસ IPOથી આશરે 3,100 કરોડ રૂપિયા એકત્ર થવાની ધારણા છે. વધુમાં, શહેર ગેસ વિતરણ એકમો માટે આંશિક ઇક્વિટી ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટનો પણ પ્રસ્તાવ છે. આ પગલું સરકારના એસેટ મોનેટાઇઝેશન પાઇપલાઇન 2.0નો ભાગ છે, જે હેઠળ CPSE નાણાકીય વર્ષ 2027 અને નાણાકીય વર્ષ 2030 વચ્ચે તેમની પેટાકંપનીઓમાં હિસ્સો વેચશે. પ્રથમ યોજના હેઠળ, 2024/25 સુધીમાં ₹5.3 ટ્રિલિયન એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા, જે સરકારના ₹6 ટ્રિલિયન લક્ષ્યના લગભગ 90 ટકા છે.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે મોનેટાઇઝેશન પાઇપલાઇન 2.0 બહાર પાડ્યું, જે પાંચ વર્ષમાં 10 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરે છે. આ હેઠળ, નાણાકીય વર્ષ 2025-26 અને 2029-30 વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રાલયો અને જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોના એસેટ મોનેટાઇઝેશનમાંથી કુલ 16.72 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની સંભાવનાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે. આમાં ખાનગી ક્ષેત્રના રોકાણના રૂપમાં 5.8 લાખ કરોડ રૂપિયાનો સમાવેશ થાય છે.
નાણામંત્રીના મતે, NMP 2.0 વિકસિત ભારતના વિઝન સાથે સુસંગત છે અને માળખાગત વિકાસને વેગ આપીને આર્થિક વૃદ્ધિને વેગ આપશે. તેમણે મંત્રાલયોને પ્રક્રિયા સરળીકરણ અને માનકીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા વિનંતી કરી જેથી સીમલેસ અને સમયસર સંપત્તિ મુદ્રીકરણ સુનિશ્ચિત થાય.
ક્ષેત્રવાર લક્ષ્યો હેઠળ, હાઇવેમાંથી 4.42 લાખ કરોડ રૂપિયા, વીજળીમાંથી 2.77 લાખ કરોડ રૂપિયા, બંદરોમાંથી 2.64 લાખ કરોડ રૂપિયા અને રેલવેમાંથી 2.62 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર થવાની ધારણા છે. વધુમાં, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ, નાગરિક ઉડ્ડયન, વેરહાઉસિંગ, શહેરી માળખાગત સુવિધાઓ, કોલસો, ટેલિકોમ્યુનિકેશન અને પર્યટન સંબંધિત સંપત્તિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે સંપત્તિ મુદ્રીકરણમાંથી મળેલી રકમ નવા મૂડી ખર્ચમાં ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવશે, જેનાથી બજેટરી બોજ ઘટશે.
કેબિનેટ સચિવની અધ્યક્ષતામાં સંપત્તિ મુદ્રીકરણ પર સચિવોનું મુખ્ય જૂથ, આ કાર્યક્રમની પ્રગતિની સમીક્ષા કરશે. મુદ્રીકરણ જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) છૂટછાટો અને મૂડી બજાર સાધનો જેમ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોકાણ ટ્રસ્ટ (InvITs) દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે. આનાથી જાહેર અને ખાનગી બંને પક્ષો માટે મૂલ્ય નિર્માણ સુનિશ્ચિત થવાની અપેક્ષા છે.
