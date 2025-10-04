ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

22મી વખત ડિવિડન્ડ આપી રહી છે સરકારી કંપની, આગામી થોડા દિવસોમાં છે રેકોર્ડ ડેટ, ભાવ છે 200થી ઓછો

Dividend Stock: આ નવરત્ન કંપની ફરીથી ડિવિડન્ડ ચૂકવવા માટે તૈયાર છે. સરકારી કંપનીએ 20થી વધુ વખત એક્સ-ડિવિડન્ડનો વેપાર કરી ચૂક્યું છે.
 

Updated:Oct 04, 2025, 02:49 PM IST

1/7
image

Dividend Stock: આ સરકારી કંપનીએ 20થી વધુ વખત એક્સ-ડિવિડન્ડનો ટ્રેડ કર્યો છે. કંપની આવતા અઠવાડિયે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર એક્સ-ડિવિડન્ડનો ટ્રેડ કરશે. આ કંપનીનો શેર 200 રૂપિયાથી ઓછા ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.

2/7
image

રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડ(Rashtriya Chemicals and Fertilisers Ltd)ના શેર 10 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ એક્સ-ડિવિડન્ડનો વેપાર કરશે. આ વખતે, કંપનીએ 1.320 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ 22મી વખત છે જ્યારે નવરત્ન કંપની ડિવિડન્ડ ચૂકવી રહી છે.  

3/7
image

કંપની 23 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ એક્સ-ડિવિડન્ડનો વેપાર કરશે. તે સમયે, કંપનીએ પ્રતિ શેર 1.24 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. કંપનીનું પહેલું ડિવિડન્ડ 2001માં હતું, જે પ્રતિ શેર 0.40 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.  

4/7
image

શુક્રવારે, રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડના શેર 1.53 ટકા વધીને 149.05 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. છેલ્લા છ મહિનામાં, કંપનીના શેરના ભાવ 14.70 ટકા વધ્યા છે. જોકે, આ છતાં, એક વર્ષમાં શેર 17 ટકાથી વધુ ઘટ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ 1.56 ટકા ઘટ્યો છે.  

5/7
image

આ PSU શેરનો શેર ભાવ 188.95 રૂપિયા છે. કંપનીનો 52-અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ 108.05 રૂપિયા છે. તેનું માર્કેટ કેપ 8,222.91 કરોડ રૂપિયા છે.  

6/7
image

રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડના શેરના ભાવમાં બે વર્ષમાં 19.05 ટકાનો વધારો થયો છે. પાંચ વર્ષમાં, શેરમાં 239.14 ટકાનો વધારો થયો છે.  

7/7
image

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Dividend StockGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujaratiGovernment CompanyDividendrecord dateRashtriya Chemicals and Fertilisers Ltd

Trending Photos