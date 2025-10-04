22મી વખત ડિવિડન્ડ આપી રહી છે સરકારી કંપની, આગામી થોડા દિવસોમાં છે રેકોર્ડ ડેટ, ભાવ છે 200થી ઓછો
Dividend Stock: આ નવરત્ન કંપની ફરીથી ડિવિડન્ડ ચૂકવવા માટે તૈયાર છે. સરકારી કંપનીએ 20થી વધુ વખત એક્સ-ડિવિડન્ડનો વેપાર કરી ચૂક્યું છે.
Dividend Stock: આ સરકારી કંપનીએ 20થી વધુ વખત એક્સ-ડિવિડન્ડનો ટ્રેડ કર્યો છે. કંપની આવતા અઠવાડિયે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર એક્સ-ડિવિડન્ડનો ટ્રેડ કરશે. આ કંપનીનો શેર 200 રૂપિયાથી ઓછા ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડ(Rashtriya Chemicals and Fertilisers Ltd)ના શેર 10 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ એક્સ-ડિવિડન્ડનો વેપાર કરશે. આ વખતે, કંપનીએ 1.320 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ 22મી વખત છે જ્યારે નવરત્ન કંપની ડિવિડન્ડ ચૂકવી રહી છે.
કંપની 23 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ એક્સ-ડિવિડન્ડનો વેપાર કરશે. તે સમયે, કંપનીએ પ્રતિ શેર 1.24 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. કંપનીનું પહેલું ડિવિડન્ડ 2001માં હતું, જે પ્રતિ શેર 0.40 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.
શુક્રવારે, રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડના શેર 1.53 ટકા વધીને 149.05 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. છેલ્લા છ મહિનામાં, કંપનીના શેરના ભાવ 14.70 ટકા વધ્યા છે. જોકે, આ છતાં, એક વર્ષમાં શેર 17 ટકાથી વધુ ઘટ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ 1.56 ટકા ઘટ્યો છે.
આ PSU શેરનો શેર ભાવ 188.95 રૂપિયા છે. કંપનીનો 52-અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ 108.05 રૂપિયા છે. તેનું માર્કેટ કેપ 8,222.91 કરોડ રૂપિયા છે.
રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડના શેરના ભાવમાં બે વર્ષમાં 19.05 ટકાનો વધારો થયો છે. પાંચ વર્ષમાં, શેરમાં 239.14 ટકાનો વધારો થયો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
