સરકારે આપી ચેતવણી ! બિલમાં ઉમેરવામાં આવે LPG અથવા ફ્યુઅલ ચાર્જ, તો પેમેન્ટ કરશો નહીં, કેવી રીતે કરવી ફરિયાદ, જાણો
Bill Extra Charge: જો તમારા રેસ્ટોરન્ટ કે હોટલના બિલમાં LPG ચાર્જ, ફ્યુઅલ સરચાર્જ કે ગેસ ફી ઉમેરવામાં આવી રહી હોય, તો તે ગેરકાયદેસર છે. ફરિયાદ કેવી રીતે કરવી અને આવા ઓવરચાર્જિંગથી કેવી રીતે બચવું તે વિશે ચાલો તમને જણાવીએ.
Bill Extra Charge: આંતરરાષ્ટ્રીય વાતાવરણ અને વધતી માંગને કારણે ગેસની ઉપલબ્ધતા અને કિંમત બંને પર અસર પડી છે. આ સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર અસર કરી રહ્યું છે, ખાસ કરીને જ્યારે તમે બહાર જમતા હોય ત્યારે તે લેવામાં આવે છે અથવા જ્યારે ઓર્ડર કરો છો ત્યારે લેવામાં આવે છે.
ઘણી હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ હવે આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને ગ્રાહકોના ફૂડ બિલમાં LPG ચાર્જ, ફ્યુઅલ સરચાર્જ, અથવા ગેસ ફી જેવા વધારાના ચાર્જ ઉમેરી રહ્યા છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે LPG અથવા ફ્યુઅલ ચાર્જ અલગથી ઉમેરવા એ નિયમોની વિરુદ્ધ છે? જો તમે બહાર જમતા હોવ અને તમારા બિલમાં આવો ચાર્જ ઉમેરાયેલો જુઓ, તો તમારે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. ચાલો આપણે સમજાવીએ કે તમે આવા ઓવરચાર્જિંગ વિશે કેવી રીતે ફરિયાદ કરી શકો છો.
રેસ્ટોરન્ટ માટે, LPG, વીજળી, સ્ટાફના પગાર અને અન્ય ખર્ચાઓ તેમના વ્યવસાયનો ભાગ છે. તેઓ પહેલાથી જ તેમના મેનુ ભાવમાં આ ખર્ચાઓનો સમાવેશ કરે છે. તેથી, પછીથી LPG અથવા ફ્યુઅલ ચાર્જ ઉમેરવાને ગ્રાહકો માટે અન્યાય માનવામાં આવે છે.
ઘણા રેસ્ટોરાં બિલમાં નાના અક્ષરોમાં LPG અથવા ફ્યુઅલ ચાર્જ ઉમેરે છે. મોટાભાગના લોકો તેને અવગણે છે અને સંપૂર્ણ બિલ ચૂકવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારું બિલ 500 રૂપિયા છે, તો તેમાં 50 રૂપિયા LPG ચાર્જ ઉમેરવામાં આવે છે, જેથી 550 રૂપિયા બિલ બને છે. આ પદ્ધતિ ધીમે ધીમે નોંધપાત્ર આવકનો સ્ત્રોત બની જાય છે. જો તમને તમારા બિલ પર આવો ચાર્જ દેખાય, તો પહેલા રેસ્ટોરન્ટને તે દૂર કરવા માટે કહો. તમને ફક્ત સાચા બિલ ચૂકવવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. જો રેસ્ટોરન્ટ ઇનકાર કરે છે, તો તમે તરત જ ફરિયાદ કરી શકો છો.
સરકારે ગ્રાહકોને મદદ કરવા માટે ઘણી રીતો પ્રદાન કરી છે, તમે રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન (NCH) 1915 પર કૉલ કરી શકો છો. તમે NCH એપ્લિકેશનનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ઓનલાઈન ફરિયાદો માટે ઈ-જાગૃતિ પોર્ટલનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. તમે જિલ્લા કલેક્ટર અથવા ગ્રાહક સુરક્ષા સત્તામંડળ (CCPA)ને પણ ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
ભારતમાં ગ્રાહક અધિકાર કાયદા હેઠળ, ગ્રાહકો પાસેથી છુપાયેલા અથવા ખોટા ચાર્જ વસૂલવા પર પ્રતિબંધ છે. આમ કરવું એ ઉલ્લંઘન છે અને તેના પરિણામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે. તેથી, ગ્રાહકોએ સતર્ક રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજકાલ, લોકો નાની નાની બાબતોમાં પણ છેતરપિંડીનો ભોગ બને છે. રેસ્ટોરન્ટના બિલમાં LPG ચાર્જ ઉમેરવા એ એક એવી યુક્તિ છે, જે ધીમે ધીમે ગ્રાહકો પાસેથી વધુ પડતો ચાર્જ વસૂલ કરે છે. જો તમે થોડું ધ્યાન આપો અને તમારા અધિકારોને સમજો, તો તમે આવી છેતરપિંડીથી સરળતાથી બચી શકો છો.
