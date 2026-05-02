સરકાર ફરી એકવાર DA બાકી રકમ ચૂકવશે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર

હોમફોટોસરકાર ફરી એકવાર DA બાકી રકમ ચૂકવશે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર

DA Arrears: નોંધનીય છે કે સરકાર દર વર્ષે નવરાત્રિની આસપાસ એટલે કે સપ્ટેમ્બર કે ઓક્ટોબરમાં ડીએ નક્કી કરે છે. ડીએ વધારો 1 જુલાઈથી અમલમાં આવે છે. આ વખતે, ડીએ વધારો આટલા ટકા સુધી હોઈ શકે છે.
 

Updated:May 02, 2026, 02:45 PM IST

1/6
image

DA Arrears: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. હકીકતમાં, કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓને વર્ષના બીજા ભાગમાં ફરી એકવાર તેમના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની બાકી રકમ મળવાની અપેક્ષા છે. ચાલો આને વિગતવાર સમજીએ.

2/6
image

હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ડીએ 60 ટકા છે. ગયા એપ્રિલમાં, કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીમંડળે 2026ના પહેલા ભાગમાં 2 ટકા ડીએ વધારાને મંજૂરી આપી હતી. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી 30 જૂન, 2026 સુધી અમલમાં છે. 

3/6
image

આનો અર્થ એ છે કે કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓને જાન્યુઆરીથી શરૂ થતા 60% ડીએ મળશે. પરિણામે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મળતા પગારમાં જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચના ડીએ બાકી રકમનો સમાવેશ થશે. એ નોંધવું જોઈએ કે DA વધારો સાતમા પગાર પંચની ભલામણો પર આધારિત છે.

4/6
image

વર્ષના બીજા ભાગ માટે DA બાકી રકમ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં ચૂકવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જુલાઈ 2026માં બાકી રહેલ DA વધારો સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબર સુધીમાં સંપૂર્ણ ચૂકવવામાં આવશે.

5/6
image

એ નોંધવું જોઈએ કે સરકાર દર વર્ષે નવરાત્રિની આસપાસ, એટલે કે સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરમાં DA અંગે નિર્ણય લે છે. DA વધારો 1 જુલાઈથી અમલમાં આવે છે. તેથી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર માટે DA બાકી રકમ મળે છે. આ વખતે, DAમાં 3 ટકા વધારો થવાની અપેક્ષા છે. જો આવું થાય, તો DA વધીને 63 ટકા થઈ જશે.  

6/6
image

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે જે તેઓ DAની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેના કરતા પણ વધુ છે. એવો અંદાજ છે કે પગાર પંચ 2027ના પહેલા ભાગમાં સરકારને તેની ભલામણો રજૂ કરી શકે છે. સરકારે પગાર પંચને 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, પગાર પંચ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે પગાર, ભથ્થાં અને અન્ય સુવિધાઓ અંગે ભલામણો કરશે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, પગાર પંચ 18 અને 19 મેના રોજ હૈદરાબાદની મુલાકાત લેશે. પંચે 1 જૂનથી 4 જૂન, 2026 દરમિયાન શ્રીનગરની મુલાકાતની પણ પુષ્ટિ કરી છે. વધુમાં, કમિશન 8 જૂન, 2026ના રોજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખમાં લેહની મુલાકાત લેશે. અધિકારીઓએ હિસ્સેદારોને પરામર્શ પ્રક્રિયામાં તેમની ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સબમિશનની સમયમર્યાદા અને પ્રક્રિયાગત આવશ્યકતાઓનું કડક પાલન કરવા વિનંતી કરી છે.  

Central government employeesda arrearsDA hikeGujarati NewsBusiness Newsgovernment newsdue DA8th Pay Commission

Trending Photos