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Grah Gochar 2026: દિવાળી પહેલાં જ થઈ જશે બલ્લે-બલ્લે! 6 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા, બનશે દુર્લભ ત્રિગ્રહી સંયોગ

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 15, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:30 AM IST

Grah Gochar 2026: દિવાળી 2026 પહેલા ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ, ધનના દાતા શુક્ર અને બુદ્ધિના કારક બુધ મળી એક દુર્લભ ત્રિગ્રહી ગોચર રચવા જઈ રહ્યાં છે. જ્યોતિષ પ્રમાણે આ દુર્લભ સંયોગથી કેટલીક રાશિઓનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થશે.

દિવાળી પહેલા ગ્રહોનો શુભ સંયોગ1/8

દિવાળી પહેલા ગ્રહોનો શુભ સંયોગ

આ વર્ષે દિવાળીનું પર્વ આવતા પહેલા જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી એક અત્યંત દુર્લભ અને શુભ સંયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. અંતરિક્ષમાં ગ્રહોની મહાચાલ એ પ્રકારે બદલાશે કે ઘણી રાશિઓનું ભાગ્ય અચાનક ચમકી જશે. પંચાંગ અનુસાર ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ, ધન અને વૈભવના દાતા શુક્ર અને બુદ્ધિ તથા વ્યાપારના કારક ગ્રબ બુધ, આ ત્રણેય મોટા ગ્રહો એક સાથે મળી ત્રિગ્રહી ગોચર અને યુતિ ચક્ર બનાવી રહ્યાં છે, જે સીધી રીતે ધન વર્ષાનો સંકેત આપી રહ્યાં છે.  

6 રાશિઓને થશે ફાયદો2/8

6 રાશિઓને થશે ફાયદો

પંચાંગ અનુસાર શુક્ર જ્યાં પોતાની સ્વરાશિ તુલામાં રહી મજબૂતી પ્રદાન કરશે. તો બુધ દેવ 7 સપ્ટેમ્બરે કન્યામાં અને ત્યારબાદ 26 સપ્ટેમ્બરે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરી શુક્રની સાથે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનાવશે. આ સિવાય 18 સપ્ટેમ્બરે મંગળનો કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ પણ મહાપરિવર્તન લાવશે. પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષિઓ અનુસાર ગ્રહોની આ હલચલની સૌથી વધુ સકારાત્મક અસર છ રાશિના જીવન પર જોવા મળશે.

મેષ રાશિઃ આર્થિક પ્રગતિ અને પ્રમોશનનો યોગ3/8

મેષ રાશિઃ આર્થિક પ્રગતિ અને પ્રમોશનનો યોગ

મેષ રાશિના જાતકો માટે દિવાળી પહેલાનો સમય કોઈ વરદાનથી ઓછો નથી. ગ્રહોના પ્રભાવથી તમારી કમાણીના નવા-નવા રસ્તા ખુલશે. જે લોકો લાંબા સમયથી કરિયરમાં પ્રમોશન કે પગાર વધારાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે, તેને ખુશખબર મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિરતા આવવાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ સાતમાં આસમાન પર રહેશે.

કર્ક રાશિઃ જૂની સમસ્યાઓનો અંત અને આકસ્મિક લાભ4/8

કર્ક રાશિઃ જૂની સમસ્યાઓનો અંત અને આકસ્મિક લાભ

કર્ક રાશિના જાતકોના જીવનમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલી ગુંચવણ અને માનસિક તણાવ હવે સમાપ્ત થવા પર છે. મંગળ અને બુધની ચાલ તમારા માટે ઘણા રસ્તે ફાયદો પહોંચાડશે. વેપાર સાથે જોડાયેલા લોકોને અચાનક મોટો ધનલાભ થઈ શકે છે, જેનાથી તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે.  

કન્યા રાશિઃ આવકના નવા સ્ત્રોત અને નવી નોકરીની તક5/8

કન્યા રાશિઃ આવકના નવા સ્ત્રોત અને નવી નોકરીની તક

કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કરિયરમાં મોટી છલાંગ લગાવવાનો સમય છે. તમારી આવકમાં અચાનક વધારો જોવા મળી શકે છે. જે લોકો નોકરી બદલવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છે, તેને સારી ઓફર મળી શકે છે. ઘર-પરિવારમાં પણ માહોલ સારો રહેશે.

તુલા રાશિઃ સુખ-શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને નવી તક6/8

તુલા રાશિઃ સુખ-શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને નવી તક

તમારી રાશિમાં શુક્રનું સ્વરાશિમાં હોવું અને બુધ સાથે મિલન તમારા જીવનમાં ખુશીઓ લાવશે. તમારી અંદર એક નવી ઉર્જા અને સકારાત્મકતાનો સંચાર થશે. પારિવારિક જીવનમાં ચાલી રહેલો અણબનાવ દૂર થશે અને જો સંતાન પક્ષ સાથે જોડાયેલો કોઈ મામલો અટવાયેલો છે, તો તે સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.

ધન રાશિઃ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ અને અચાનક ફાયદો7/8

ધન રાશિઃ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ અને અચાનક ફાયદો

ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાગ્યનો દરવાજો ખોલનાર સાબિત થશે. તમને વધુ ભાગદોડ કર્યા વગર સારી તક મળશે. અચાનક જૂના રોકાણ કે સંપત્તિથી મોટો લાભ મળવાની સંભાવના છે. જીવનમાં ચારે તરફ અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનશે.

કુંભ રાશિઃ ગોલ્ડન પીરિયડની શરૂઆત અને નવી ઓફર8/8

કુંભ રાશિઃ ગોલ્ડન પીરિયડની શરૂઆત અને નવી ઓફર

ગ્રહોનો આ મહાસંયોગ તમારી રાશિના જાતકો માટે એક રીતે ગોલ્ડન ટાઇમની શરૂઆત કરાવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને વરિષ્ઠનો સહયોગ મળશે. બિઝનેસ વધારવા કે નવી ભાગીદારી માટે તમને ઓફર મળી શકે છે, જે ભવિષ્યમાં મોટો લાભ અપાવશે.

TAGS:
Diwali 2026 Planetary Transit

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