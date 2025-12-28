ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બુધ-શુક્રની યુતિ યોગ આ 5 રાશિઓ માટે રાજયોગ સમાન, અઢળક ધન-સંપત્તિથી થશે માલામાલ; ખુશીઓથી છલકાશે જીવન!

Updated:Dec 28, 2025, 07:35 PM IST

વૃષભ રાશિ (Taurus)

વૃષભ રાશિના સ્વામી શુક્ર દેવ છે. બુધ સાથેની તેમની આ યુતિ તમારા માટે કોઈ વરદાન સાબિત થશે. અટકેલા નાણાં પરત મળશે. વેપારમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. તમારી સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે અને સમાજમાં તમારું માન-સન્માન વધશે. 

મિથુન રાશિ (Gemini)

બુધ તમારી રાશિના સ્વામી છે. શુક્ર સાથે તેમનું મિલન તમારા વ્યક્તિત્વમાં અદભૂત આકર્ષણ પેદા કરશે. કલા, લેખન કે માર્કેટિંગના ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટી પ્રસિદ્ધિ મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે અને રોકાણથી સારો નફો મળવાની સંભાવના છે. 

કન્યા રાશિ (Virgo)

બુધના પ્રભાવવાળી આ રાશિ માટે આ યુતિ ભાગ્ય જગાડવાનું કામ કરશે. નોકરીયાત જાતકોને પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીની શ્રેષ્ઠ તકો મળી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિને લગતો કોઈ જૂનો વિવાદ ઉકેલાશે. આ સમયગાળા દરમિયાન પારિવારિક જીવન અત્યંત સુખદ રહેશે. 

તુલા રાશિ (Libra)

તુલા રાશિ પર શુક્ર ગ્રહનો વિશેષ પ્રભાવ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં બુધ-શુક્રની યુતિ આ રાશિના જાકરો માટે 29 જાન્યુઆરી 2026 પછીનો સમય ઐશ્વર્ય લઈને આવશે. લક્ઝરી વસ્તુઓ પર ખર્ચ કરશો, તેમ છતાં ધનનો પ્રવાહ સતત જળવાઈ રહેશે. પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા આવશે. અપરિણીત લોકો માટે લગ્નના યોગ બની શકે છે. 

કુંભ રાશિ (Aquarius)

શનિની આ રાશિમાં બુધ અને શુક્રની યુતિ અચાનક ધનલાભના યોગ બનાવશે. શેરબજાર કે અન્ય માધ્યમોથી અચાનક મોટો આર્થિક ફાયદો થઈ શકે છે. વિદેશ યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા નિર્ણયોની પ્રશંસા થશે અને પ્રભાવ વધશે.   

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

