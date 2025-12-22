સૂર્ય-ચંદ્રના વ્યતિપાત યોગથી આ 5 રાશિના જાતકો થશે માલામાલ, અપાર ધન અને સુખ-સમૃદ્ધિના મળશે આશીર્વાદ!
Surya Chandra Vyatipat Yog: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની યુતિ અને નક્ષત્રોની સ્થિતિથી બનતા યોગોનો ઊંડો પ્રભાવ પડે છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, 13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સૂર્ય અને ચંદ્રની વિશેષ સ્થિતિથી 'વ્યતિપાત યોગ'નું નિર્માણ થશે. આ યોગ રાશિચક્રની 5 રાશિઓ માટે અત્યંત મંગળકારી સાબિત થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે 13 જાન્યુઆરીનો દિવસ સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. સૂર્ય-ચંદ્રનો આ સંયોગ તમારા દશમ ભાવને પ્રભાવિત કરશે, જેનાથી કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. આ દરમિયાન લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રમોશનના અવરોધો દૂર થશે. સરકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જાતકોને મોટો લાભ મળી શકે છે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિનો સ્વામી સૂર્ય છે. આવી સ્થિતિમાં આ યોગના પ્રભાવથી તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. જૂના રોકાણોમાંથી અચાનક ધનલાભ થવાના યોગ બનશે. સમાજમાં તમારું કદ વધશે અને તમે કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટનું નેતૃત્વ કરી શકો છો. નોકરીયાત વર્ગના જાતકોને મોટો આર્થિક ફાયદો થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ સમય માનસિક શાંતિ અને પારિવારિક સુખ લઈને આવશે. ચંદ્રની કૃપાથી તમારા અટવાયેલા કામો પૂરા થવા લાગશે. જમીન અથવા વાહન ખરીદવાની યોજના સફળ થઈ શકે છે. માતા-પિતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને ઘરમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વ્યતિપાત યોગ વૃશ્ચિક રાશિના વેપારીઓ માટે સુવર્ણ તક લઈને આવી રહ્યો છે. સૂર્યનો પ્રભાવ તમારા સાહસમાં વધારો કરશે, જ્યારે ચંદ્ર દેવની કૃપાથી તમારી માનસિક સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનશે. નવા વ્યાપારી સોદાઓ લાભદાયક રહેશે અને હરીફો પર તમારી જીત થશે. જો તમે વિદેશ સાથે જોડાયેલો વ્યાપાર કરો છો, તો મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને ચંદ્રનો આ સંયોગ ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ કરનાર સાબિત થશે. તમારા જીવનમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલ શાંત થશે. જે જાતકો નવી નોકરીની શોધમાં છે, તેમને મનગમતી તક મળી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં રુચિ વધશે, જે તમને માનસિક શક્તિ પ્રદાન કરશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
