ગ્રહોનું ડબલ ગોચર ! 20 જાન્યુઆરીથી આ 4 રાશિઓનું ચમકશે કિસ્મત, અચાનક થશે લાભ
Grah Gochar 2026 Rashifal : 20 જાન્યુઆરીના રોજ બે મુખ્ય ગ્રહોના નક્ષત્ર પરિવર્તનની બધી રાશિઓ પર ઊંડી અસર પડશે. જો કે, 12 રાશિઓમાંથી 4 રાશિઓને શનિદેવના વિશેષ આશીર્વાદ મળશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
Grah Gochar 2026 Rashifal : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 20 જાન્યુઆરીના રોજ મોડી રાત્રે યુરેનસ સૂર્યના કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. તે જ દિવસે શનિ પણ પોતાના નક્ષત્ર ઉત્તરાભાદ્રપદમાં પ્રવેશ કરશે. આ દરમિયાન મંગળ અને શનિનો સંયોગ એક ફાયદાકારક સંયોજન બનાવી રહ્યો છે, જેને જ્યોતિષમાં ત્રિ-એકાદશ યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ડબલ ગોચર આ 4 રાશિઓ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. આ વ્યક્તિઓના અટકેલા કામ આગળ વધશે અને નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
વૃષભ રાશિ
આ સમય વૃષભ રાશિ માટે માનસિક અને આર્થિક બંને રીતે રાહત લાવશે. તમે લાંબા સમયથી જે ઈચ્છાઓનો પીછો કરી રહ્યા છો તે હવે પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. ઓફિસમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે. પ્રગતિ શક્ય છે. સંબંધો મધુર બનશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિ માટે આ સમય તમારી આશાઓને વાસ્તવિકતામાં ફેરવી શકે છે. નાણાકીય સમસ્યાઓ હળવી થશે. અચાનક લાભ પણ શક્ય છે. તમને કામ પર સન્માન મળશે. મુસાફરી અથવા નવા લોકોને મળવાનું ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિ માટે 20 જાન્યુઆરીએ આ યુતિ નવી શરૂઆતનો સંકેત આપે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ હવે ગતિ પકડશે. કારકિર્દીના નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં કામ કરી શકે છે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં નવી તકો ખુલશે, જેનાથી આવકમાં વધારો થશે. તમને મિત્રો તરફથી મદદ મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ
આ ડબલ ગોચર કર્ક રાશિ માટે સકારાત્મક ફેરફારો લાવી રહ્યું છે. વારંવાર અટકેલા કાર્યો હવે પૂર્ણ થઈ શકે છે. નાણાકીય નિર્ણયો વધુ સમજદાર બનશે. પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમને નવું કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની તક મળી શકે છે. તમારો પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે અને તમારું મન શાંત રહેશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
