ગ્રહોમાં મોટી ઉથલપાથલ ! 16 ઓક્ટોબરથી આ રાશિના જાતકોના ખુલી જશે કિસ્મતના તાળા
Grah Gochar Rashifal : 16 ઓક્ટોબરથી વિશાખા નક્ષત્રમાં મંગળ અને બુધની શુભ યુતિ બનશે. આ દૈવી યુતિ ત્રણ રાશિઓ માટે સૌભાગ્ય, સફળતા અને સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ લાવી રહી છે. આ જાતકોને તેમની કારકિર્દી, વ્યવસાય અને પારિવારિક જીવનમાં સારા સમાચાર મળશે.
Grah Gochar Rashifal : 13 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ સવારે 9:29 વાગ્યે મંગળ ગ્રહે સ્વાતિ નક્ષત્ર છોડીને વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો. 16 ઓક્ટોબરે સાંજે 7:08 વાગ્યે બુધ પણ આ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. તો 16 ઓક્ટોબરથી બુધ વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, તેથી મંગળ-બુધ યુતિ બનવાની છે. આ યુતિ કેટલીક રાશિઓ માટે નવી સફળતાના દ્વાર ખોલી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના લોકો માટે આ યુતિ તેમના આત્મવિશ્વાસ અને માન્યતામાં વધારો કરશે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે. જે લોકો લાંબા સમયથી નોકરી બદલવા અથવા વ્યાવસાયિક વિકાસ વિશે વિચારી રહ્યા છે તેમના માટે આ યોગ્ય સમય સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળ થઈ શકે છે. વિદેશ સંબંધિત બાબતોમાં પણ સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિનો સ્વામી ગુરુ, વિશાખા નક્ષત્રનો પણ સ્વામી છે, તેથી આ યુતિ તેમના માટે ખૂબ જ શુભ છે. ધન રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન તેમની નોકરી, વ્યવસાય અને રોકાણમાંથી અણધાર્યા લાભ મળી શકે છે. તમારી વાણી વધુ શક્તિશાળી બનશે અને તમારા વિચારો સ્પષ્ટ થશે, જે તમારા સામાજિક અને વ્યાવસાયિક સંબંધોને અસર કરશે, તેમને મજબૂત બનાવશે.
મેષ રાશિ
મંગળ મેષ રાશિનો સ્વામી હોવાથી આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આ યુતિ ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. વિશાખા નક્ષત્રમાં મંગળ અને બુધની યુતિ નાણાકીય ક્ષેત્રમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. વ્યાવસાયિકોને નવી જવાબદારીઓ અને પ્રમોશનની તકો મળી શકે છે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સને વેગ મળશે. કૌટુંબિક સહયોગ મળશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos