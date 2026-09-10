/Grahan Yog 2026: સૂર્ય, ચંદ્ર અને કેતુની યુતિથી બન્યો ‘ગ્રહણ યોગ’: આ 3 રાશિઓ પર મંડરાઈ રહ્યું છે આર્થિક અને માનસિક જોખમ

Grahan Yog 2026: ગ્રહોની સ્થિતિ અને ગોચર કરવાથી શુભ-અશુભ યોગનું નિર્માણ થાય છે. આ દિવસોમાં ગ્રહોની સ્થિતિ અનુસાર ગ્રહણ યોગ બની રહ્યો છે, આ ગ્રહણ યોગના પ્રભાવથી કેટલીક રાશિઓને નુકસાન થઈ શકે છે.
Grahan Yog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર સૂર્ય કે ચંદ્રમાની યુતિ રાહુ કે કેતુની સાથે થવાથી તેને ગ્રહણ યોગ કહેવામાં આવે છે. આ સમયે સૂર્ય, ચંગ્રમા અને કેતુ ત્રણેય ગ્રહો સિંહ રાશિમાં બિરાજમાન છે. તેવામાં ગ્રહણ યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. સિંહ રાશિમાં આ ત્રણેય ગ્રહો મળી ત્રિગ્રહી યોગ બનાવી રહ્યાં છે. આ સાથે સૂર્ય-ચંદ્રમાની યુતિથી અમાવસ્યા યોગ પણ બની રહ્યો છે. આ સાથે 11 સપ્ટેમ્બરે શ્રાવણ મહિનાની અમાસ છે. તેવામાં આ બધા યોગનો પ્રભાવ રાશિઓના જીવન પર પડશે. ત્રણ રાશિઓ એવી છે જેણે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.
શ્રાવણ અમાસના દિવસે બની રહેલો ગ્રહણ યોગ અને અમાસ દોષ સિંહ રાશિના જાતકો માટે અશુભ સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ તમને મુશ્કેલી થઈ શકે છે. તમારે કરિયરમાં પરેશાનોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. રોકાણ કરવા માટે ઉતાવળથી બચો. બાકી તમારે નુકસાન સહન કરવું પડી શકે છે. કોઈ વાદ-વિવાદમાં પડવાથી બચો. કોઈ મોટા નિર્ણય ઘર-પરિવારના સભ્યોની સલાહ પર કરો. તમારે શુભ પરિણામ મેળવવા માટે શિવજીની આરાધના કરવી જોઈએ.
કન્યા રાશિના જાતકોને અશુભ યોગ બનવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમને શારીરિક અને માનસિક સમસ્યા રહી શકે છે. તણાવને કારણે મન દુખી રહેશે. કારોબારીઓને નુકસાન થવાની સંભાવના છે. તમે કોઈ મોટો નિર્ણય ઉતાવળમાં લેવાથી બચો. સમજી-વિચારી કોઈ મોટો નિર્ણય કરો. મુશ્કેલીથી બચવા અને શુભ પરિણામ માટે ગણેશજીની પૂજા-અર્ચના કરો.
મીન રાશિના લોકોએ ગ્રહણ યોગ અને અમાસ દોષના પ્રભાવથી બચવા માટે સતર્ક રહેવું પડશે. તમારા લોકોના શત્રુ સક્રિય થઈ શકે છે. તેવામાં આ કારણે તમને નુકસાન થઈ શકે છે. જીવનમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. પારિવારિક જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે કોઈ પ્રકારના વિવાદથી બચવા માટે વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. ખોટી સંગતથી બચવાની જરૂર છે. કામના દબાવને કારણે માનસિક તણાવ રહી શકે છે. નિષ્ણુજીની પૂજા કરો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.