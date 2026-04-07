જલદી શનિના ઘરમાં બનશે ગ્રહણ યોગ, આ 3 રાશિવાળા સાવધાન થઈ જજો, દુ:ખના પહાડ તૂટી પડશે!
Grahan Yog: 13 એપ્રિલના રોજ ચંદ્રમાના ગોચરથી શનિની રાશિ કુંભમાં ચંદ્રમા અને રાહુના ભેગા થવાથી ગ્રહણ યોગ બનશે જે કેટલીક રાશિના જાતકો માટે અશુભ રહી શકે છે. જાણો કઈ કઈ રાશિવાળાએ સાવધાન રહેવું જોઈએ.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન કે ચાલમાં ફેરફારથી અનેક શુભ અશુભ યોગ બનતા હોય છે. ગ્રહોમાં ચંદ્રમાનું પણ એક વિશેષ મહત્વ છે. કારણ કે તે ખુબ જ ઝડપી ગોચર કરે છે. ચંદ્રમાં અઢી દિવસે રાશિ બદલે છે અને યોગ બનાવે છે. હાલ ચંદ્રમાં મંગળની રાશિ વૃશ્ચિકમાં છે. પરંતુ 13 એપ્રિલના રોજ શનિની રાશિ કુંભમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલેથી જ રહસ્યમયી ગ્રહ રાહુ છે. આથી ચંદ્રમાં અને રાહુની યુતિ થવાની છે. જેના પ્રભાવથી ગ્રહણ યોગ બનશે. આ યોગ કેટલાક રાશિવાળા માટે તણાવ અને સંઘર્ષ લઈને આવી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય પડકારવાળો રહી શકે છે. ગ્રહણ યોગના પ્રભાવથી માનસિક તણાવ વધી શકે છે. નાની નાની વાતોથી ચિંતા વધી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે બેદરકારી ભારે પડી શકે છે. તમારે કોઈના ભરોસે કામ છોડવું જોઈએ નહીં. રોકાણ હાલ ન કરવું હિતાવહ છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોએ હાલ ધૈર્ય અને સમજદારીથી કામ કરવું જોઈએ. એકાગ્રતા ઘટી શકે છે. તમે કોઈ નવું કામ કરવાની યોજના ઘડતા હશો તો વિધ્ન આવી શકે. વિવાદમાં પડવું નહીં અને સંવાદ દ્વારા ઉકેલ લાવવાની કોશિશ કરવી. વાણી, સંયમ અને શાંત રહીને કામ કરવું સારું રહેશે. નહીં તો નવો વિવાદ ઊભો થઈ શકે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોએ હાલ પોતાના સંબંધો પર ધ્યાન આપવું ખુબ જરૂરી છે. આ સમય દરમિયાન લવ લાઈફમાં તાલમેળ રાખવા માટે વધુ પ્રયત્નો કરવા પડી શકે છે. નાની નાની ગેરસમજો મોટો વિવાદ ઊભો કરી શકે છે. ઘરેલુ મામલાઓને લઈને પણ ચિંતા વધી શકે છે. જેનાથી મન વિચલીત રહી શકે. વેપારમાં અલગ થલગ મહેસૂસ કરી શકો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
