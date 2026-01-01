રાતે 12ના ટકોરે ગોંડલ ‘ગણેશમય’ બન્યું, ભવ્ય જનમેદની વચ્ચે ગણેશ ગોંડલે ઉજવ્યો જન્મદિવસ
હાલ આખા ગોંડલમાં એક જ નામ ચર્ચામાં છે, અને એ છે ગણેશ ગોંડલ. ગોંડલના યુવા નેતા ગણેશ ગોંડલનો જન્મદિવસ શાનદાર રીતે ગોંડલમાં ઉજવાયો હતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. 31 ડિસેમ્બરની રાતે ગણેશ ગોંડલના જન્મદિવસ નિમિત્તે આખું ગોંડલુ ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
ગોંડલમાં ગણેશ જાડેજાના જન્મદિને જનમેદની ઉમટી પડી હતી. આર્ટિસ્ટ દ્વારા બનાવાયેલ ભવ્ય પેઇન્ટિંગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. જન્મદિવસની શુભકામનાઓ પાઠવવા ઉમટેલા વિશાળ જનસમૂહને ગણેશ જાડેજાએ સંબોધિત કરી આભાર માન્યો હતો.
31 ડિસેમ્બરની રાતે આખું ગુજરાત નવા વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યું હતું ત્યારે ગોંડલમાં એક જન્મદિવસની ઉજવણી થઈ રહી હતી. આ પ્રસંગ હતો યુવા નેતા ગણેશ ગોંડલના જન્મદિવસનો. ગણેશ ગોંડલના જન્મદિવસ નિમિત્તે ગોંડલમાં ભવ્ય કાર્યક્રમ આયોજિત કરાયો હતો.
હિન્દુ-મુસ્લિમ સમાજના અનેક આગેવાનો ઉમટી પડ્યા હતા. આ દૃશ્યે ગોંડલની વર્ષો જૂની 'ગંગા-જમના' સંસ્કૃતિ અને કોમી એકતાના દર્શન કરાવ્યા હતા.
આ પ્રસંગે ગણેશ ગોંડલનં વિરાટ પેઈન્ટિંગ બનાવવામાં આવ્યું હતું. જેનું ગણેશ ગોંડલ દ્વારા અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ગોંડલના હાર્દ સમાન ખટારા સ્ટેન્ડ ચોક ખાતે એક વિશાળ દીવાલ પર ગણેશ ગોંડલનું ભવ્ય પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું છે.
