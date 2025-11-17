Gratuity calculator: તમારી ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી, 8 વર્ષની નોકરી, ₹45000 પગાર પર મળશે ₹2 લાખ, ઘર બેઠા આ રીતે કરો હિસાબ
Gratuity Calculation: જો તમે એક કંપનીમાં 8 વર્ષ સુધી કામ કર્યું છે તો ગ્રેચ્યુઇટી દ્વારા લાખોનું ફંડ ખુદ માટે બનાવી શકો છો. હકીકતમાં આ એક નિવૃત્તિ લાભ છે જે છેલ્લા પગાર અને નોકરીના સમયગાળાના આધાર પર મળે છે. એક સરળ ફોર્મ્યુલાથી તેની ગણતરી કરી શકાય છે.
ગ્રેચ્યુઇટીથી થશે કમાલ
ગ્રેચ્યુઇટી એક મહત્વનો નાણાકીય લાભ છે, જે કર્મચારીને તેની સેવાના સન્માનમાં કંપની દ્વારા આપવામાં આવે છે. હકીકતમાં આ રકમ ત્યારે મળે છે જ્યારે કર્મચારીએ ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ નોકરી કરી હોય. આમ તો ગ્રેચ્યુઇટી નોકરી છોડવા, નિવૃત્ત થવા કે સેવા સમાપ્ત થવા પર આપવામાં આવે છે. જો કર્મચારીનું મૃત્યુ કે ગંભીર દુર્ઘટના જેવી સ્થિતિ થાય તો આ રકમ તેના નોમિનીને મળી જાય છે. ગ્રેચ્યુઇટીનો ઉદ્દેશ્ય કર્મચારી અને તેના પરિવારને ભવિષ્યમાં નાણાકીય સુરક્ષા આપવાનો છે.
ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવણી અધિનિયમ શું કહે છે?
ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવણી અધિનિયમ 1972 હેઠળ, કર્મચારીને મહત્તમ ₹20 લાખની ગ્રેચ્યુઇટી મળી શકે છે. આ માટે કર્મચારીએ એક જ કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ સુધી સતત કામ કરવું જરૂરી છે. જો કે, જો કોઈ કર્મચારી 4 વર્ષ અને 11 મહિનાની અંદર નોકરી છોડી દે છે, તો તેઓ ગ્રેચ્યુઇટી મેળવી શકતા નથી. જો કે, કર્મચારીના અચાનક મૃત્યુ અથવા ગંભીર અકસ્માતની સ્થિતિમાં આ શરત લાગુ પડતી નથી. આવા કિસ્સાઓમાં, ગ્રેચ્યુઇટી એ કર્મચારીની લાંબી સેવાની માન્યતા છે, જે તેમને ભવિષ્ય માટે મજબૂત નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડે છે.
કંપની માટે કેટલા વર્ષની સેવા જરૂરી છે?
ગ્રેચ્યુઇટી એ એક નાણાકીય લાભ છે જે કંપનીઓ તેમના લાંબા સમયથી સેવા આપતા કર્મચારીઓને માન આપવા માટે પ્રદાન કરે છે. તે મેળવવા માટે, કર્મચારીએ ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સુધી એક જ કંપનીમાં કામ કર્યું હોવું જોઈએ. જો કે, જો કોઈ કર્મચારી મૃત્યુ પામે છે અથવા ગંભીર અપંગતાનો ભોગ બને છે, તો લઘુત્તમ સેવા સમયગાળાની જરૂરિયાત લાગુ પડતી નથી. ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવણી કાયદા અનુસાર, મહત્તમ મર્યાદા ₹20 લાખ નક્કી કરવામાં આવી છે. આ રકમ માત્ર કર્મચારી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાનું પ્રતીક નથી પણ તેમની ભાવિ નાણાકીય સુરક્ષા પણ સુનિશ્ચિત કરે છે.
કઈ રીતે થાય છે ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી
ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ એક નક્કી ફોર્મ્યુલાથી કાઢવામાં આવે છે. અંતિમ પગાર × (15/26) × કુલ કામ કરેલા વર્ષ. તેને સરળ ઉદાહરણથી જાણીતે તો- માની લો તમે એક કંપનીમાં 8 વર્ષ કામ કર્યું છે અને તમારો છેલ્લો બેઝિક પગાર + ડીએ મળી 45000 રૂપિયા છે. તેવામાં ગણતરી થશેઃ 45,000 × 15/26 × 8, જે કુલ 207692 રૂપિયા થાય છે. આમ આ રકમ તમને ગ્રેચ્યુઇટીના રૂપમાં મળશે.
ગણતરીમાં 15/26નો અર્થ સમજો
ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી વાર્ષિક 15 દિવસના પગારના આધારે થાય છે. જેમાં મહિનાના 26 કાર્ય દિવસ માનવામાં આવે છે, કારણ કે ચાર દિવસની રજા માનવામાં આવે છે. તેની ખાસ વાત છે કે સેવા ગણવા સમયે 6 મહિનાથી વધુ કામ કર્યું હોય તો એક વર્ષ જોડવામાં આવે છે. જો કોઈ કર્મચારીએ 7 વર્ષ 7 મહિના નોકરી કરી હોય તો તેને 8 વર્ષ માનવામાં આવશે. જ્યારે 7 વર્ષ 3 મહિના કામ કરવાના સમયને 7 વર્ષ માનવામાં આવશે. આ નિયમથી ગ્રેચ્યુઇટી નક્કી થાય છે.
કર્મચારી ગ્રેચ્યુઇટી ફોર્મ્યુલા
પેમેન્ટ ઓફ ગ્રેચ્યુઇટી એક્ટ, 1972 મુજબ, કર્મચારીઓને ગ્રેચ્યુઇટી ચૂકવણી બે શ્રેણીઓમાં વહેંચાયેલી છે: કાયદા દ્વારા આવરી લેવામાં આવતી અને તેની બહારની. આમાં ખાનગી અને સરકારી બંને ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે. કાયદા દ્વારા આવરી લેવામાં આવતા કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી એક નિશ્ચિત સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે: છેલ્લો પગાર × કુલ સેવા સમયગાળો × 15/26. આ સૂત્ર નક્કી કરે છે કે સેવા જેટલી લાંબી હશે, તેટલી વધુ અને વધુ ન્યાયી ગ્રેચ્યુઇટી હશે.
ટેક્સ નિયમઃ ગ્રેચ્યુઇટી પર કેટલો ટેક્સ
ગ્રેચ્યુઇટી પર ટેક્સનો નિયમ સ્પષ્ટ છે. સરકારી કર્મચારીઓને મળેલી ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ સંપૂર્ણ ટેક્સ ફ્રી હોય છે, પરંતુ ખાનગી સેક્ટરના કર્મચારીઓ (જે ગ્રેચ્યુઇટી એક્ટમાં આવે છે) તેને સીમિત છૂટ મળે છે. છૂટ ત્રણમાં જે રકમ ઓછી હોય તેના પર મળશે- મહત્તમ 20 લાખ રૂપિયા, કે ફોર્મ્યુલાથી નીકળેલી રકમ (અંતિમ પગાર × 15/26 × સેવા વર્ષ), કે વાસ્તવિક ગ્રેચ્યુઇટી. જો ગ્રેચ્યુઇટી તેનાથી વધુ છે તો બાકીની રકમ પર ટેક્સ લાગશે. આ રકમ વ્યક્તિની અન્ય આવકમાં જોડી લાગૂ ટેક્સ સ્લેબ અનુસાર વસૂલવામાં આવે છે. (નોટઃ આ સમાચાર સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે)
