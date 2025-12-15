Gratuity Calculator: કંપની કેવી રીતે તમારી ગ્રેજ્યુઈટી ગણે છે, 25 હજારને બેઝિક પગાર પર કેટલા રૂપિયા મળે, સમજો ફંડનું કેલક્યુલેશન
Gratuity Calculation: તાજેતરમાં, નવા લેબર કોડ અંતર્ગત ગ્રેજ્યુઈટીના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે, એક વર્ષની સેવા પછી પણ ગ્રેજ્યુઈટી ચૂકવવામાં આવશે. તો, પ્રશ્ન એ છે કે ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, ફોર્મ્યુલા શું છે અને કયા કર્મચારીઓને લાભ થશે. ચાલો તેના વિશે બધું જાણીએ.
હવે, એક વર્ષ પછી ગ્રેજ્યુઈટી ચૂકવવામાં આવશે
તાજેતરમાં, નવા લેબર કોડ રજૂ કરવામાં આવ્યો. પરંતુ આ વખતે કોડમાં સૌથી વધુ ચર્ચાતો વિષય ગ્રેજ્યુઈટી છે. જો કે, લોકો સામાન્ય રીતે જાણતા નથી કે ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને તેના સંબંધિત નિયમો શું છે. જો કે, સરકારી કર્મચારીઓ માટે ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી સમાન રહે છે. તેથી, જો તમે ઘરે બેઠા તમારી એક વર્ષની ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી કરવા માંગતા હો, તો તેના ફોર્મ્યુલા અને અન્ય બાબતો વિશે જાણો.
નવા લેબર કોડમાં કયા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે?
અગાઉ, ગ્રેજ્યુઈટી મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષની સેવા જરૂરી હતી. જો કે, નવા નિયમો ફિક્સ્ડ-ટર્મ અને કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે. હવે, આવા કર્મચારીઓ માત્ર એક વર્ષ કામ કર્યા પછી પણ ગ્રેજ્યુઈટી માટે પાત્ર બનશે. આનાથી કામચલાઉ કર્મચારીઓની નાણાકીય સુરક્ષા મજબૂત થશે અને તેમને કાયમી કર્મચારીઓ જેવા જ સામાજિક સુરક્ષા લાભો મળશે. રોજગારના બદલાતા સ્વભાવને ધ્યાનમાં રાખીને આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે અને કર્મચારીઓનો સિસ્ટમમાં વિશ્વાસ વધુ વધશે.
ગ્રેજ્યુઈટી શું છે?
ગ્રેજ્યુઈટી ચુકવણી અધિનિયમ, 1972 હેઠળ ચૂકવવામાં આવે છે, અને અત્યાર સુધી, આ ચુકવણી માટે ઓછામાં ઓછી પાંચ વર્ષની સેવા જરૂરી માનવામાં આવતી હતી. જો કે, નવા નિયમોમાં ફેરફાર સાથે, ફિક્સ્ડ-ટર્મ અથવા કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓ હવે માત્ર એક વર્ષની સેવા પછી ગ્રેજ્યુઈટી માટે પાત્ર બનશે. આનાથી આવા કર્મચારીઓની નાણાકીય સુરક્ષા વધશે, જેથી ખાતરી થશે કે તેઓ નોકરી બદલે તો પણ તેમનો પગાર સુરક્ષિત રહેશે.
ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?
કર્મચારીઓ ઘણીવાર વિચારે છે કે માત્ર એક વર્ષની સેવા પછી તેમને કેટલી ગ્રેજ્યુઈટી મળે છે. જવાબ એકદમ સરળ છે, કારણ કે ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી માટેનું સૂત્ર પહેલાથી જ સ્થાપિત છે. મૂળભૂત રીતે, કર્મચારીનો છેલ્લો મૂળભૂત પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થું ઉમેરવામાં આવે છે. આ કુલ રકમને 15 વડે ગુણાકાર કરીને 26 વડે ભાગવામાં આવે છે, જ્યાં 26 સરેરાશ કાર્યકારી દિવસો દર્શાવે છે અને 15 નિશ્ચિત ગ્રેજ્યુઈટી દિવસો દર્શાવે છે. આ સરળ ગણતરીનો ઉપયોગ કરીને, કર્મચારીઓ પોતાની ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી જાતે કરી શકે છે.
ગ્રેજ્યુઈટી ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે કાર્ય કરે છે
કર્મચારીઓ ઘણીવાર મૂંઝવણમાં હોય છે કે ગ્રેજ્યુઈટી ફોર્મ્યુલામાં 26 નો ઉપયોગ કેમ થાય છે. હકીકતમાં, શ્રમ સંહિતા અનુસાર, એક મહિનાને સરેરાશ 26 કાર્યકારી દિવસો માનવામાં આવે છે, કારણ કે સાપ્તાહિક રજાઓ અને અન્ય રજાઓ બાદ કર્યા પછી, સામાન્ય અથવા વાસ્તવિક કાર્યકારી દિવસોની સંખ્યા રહે છે. આ જ કારણ છે કે ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરીમાં 26 નો ઉપયોગ થાય છે. તેથી, જો કોઈ કર્મચારીનો મૂળ પગાર ₹25,000 હોય અને તેઓ એક વર્ષની સેવા પછી તેમની નોકરી છોડી દે, તો તેમની ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી નિશ્ચિત ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને સરળતાથી કરી શકાય છે.
₹25,000 ના મૂળ પગાર માટે ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી
જો તમે એક વર્ષની સેવા પછી તમને મળનારી ગ્રેજ્યુઈટીની ગણતરી કરવા માંગતા હો, તો તેની ગણતરી કરવી એકદમ સરળ છે, કારણ કે સરકાર દ્વારા પહેલાથી જ નક્કી કરાયેલ ફોર્મ્યુલા કામ કરશે. આનો અર્થ એ છે કે તમારા છેલ્લા મૂળ પગાર અને DA ના સરવાળાને હજુ પણ 15 વડે ગુણાકાર કરવામાં આવે છે અને પછી 26 વડે ભાગવામાં આવે છે, જે તમને મહિનાના સામાન્ય કાર્યકારી દિવસો આપશે. જો કોઈ કર્મચારીનો છેલ્લો પગાર ₹25,000 છે અને તેમણે એક વર્ષ કામ કર્યું છે, તો ફોર્મ્યુલા (25,000 × 15 × 1)/26 નો ઉપયોગ કરીને ગ્રેચ્યુઇટી આશરે ₹14,423 થશે.
ગ્રેજ્યુઈટી મેળવતા પહેલા આ બાબતો જાણી લો
ગ્રેજ્યુઈટીને સરળ શબ્દોમાં સમજવા માટે, તે તમારા છેલ્લા મૂળ પગાર અને DA ના 15 દિવસના પગાર જેટલી રકમ હોઈ શકે છે. જો કે, તમારો મૂળ પગાર જેટલો વધારે હશે, ગ્રેજ્યુઈટીની રકમ એટલી જ વધારે હશે. નિયમ એ છે કે જો કોઈ કર્મચારીએ કંપનીમાં 6 મહિનાથી વધુ સમય પૂર્ણ કર્યો હોય, તો તેને સંપૂર્ણ વર્ષ સેવા માનવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે 11 મહિનાની સેવા પણ તમને ગ્રેજ્યુઈટી માટે હકદાર બનાવી શકે છે. સૌથી મોટી રાહત એ છે કે ગ્રેજ્યુઈટી સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત છે, તેથી સંપૂર્ણ રકમ તરત જ પ્રાપ્ત થાય છે. (નોંધ: આ માહિતી સામાન્ય નિયમો પર આધારિત છે, વાસ્તવિક ગણતરીઓ અલગ અલગ હોઈ શકે છે.)
