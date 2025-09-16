Gratuity Rules: 5 વર્ષ કામ કરો કે 10 વર્ષ... આ 4 પરિસ્થિતિઓમાં તમને ગ્રેચ્યુઇટીનો એક રૂપિયો પણ નહીં મળે
ગ્રેચ્યુઇટી નોકરી કરનાર માટે એક પ્રકારનું રિટાયરમેન્ટ સેવિંગ છે, જે લાંબા સમય સુધી કંપનીમાં કામ કર્યા બાદ મળે છે. સામાન્ય રીતે નિયમ એવો છે કે જો તમે ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સતત નોકરી કરો તો તમને ગ્રેચ્યુઇટીનો હક મળે છે. પરંતુ કેટલીક ખાસ સ્થિતિમાં 5 કે 10 વર્ષ બાદ પણ ગ્રેચ્યુઇટીના પૈસા મળતા નથી. આવો જાણીએ તે 4 મોટા કારણો, જ્યાં લાંબો સમય કામ કર્યા બાદ પણ ગ્રેચ્યુઇટી મળતી નથી.
10થી ઓછા કર્મચારી હોય તેવી કંપની
ગ્રેચ્યુઇટી એક્સ તે બધી કંપની, દુકાનો, કારખાના, ખાણો અને અન્ય પ્રતિષ્ઠાનો પર લાગૂ છે, જેમાં 10 કે તેનાથી વધુ લોકો કામ કરે છે. પરંતુ જો કંપનીમાં 10 કર્મચારી છે અને કંપની કે સંસ્થા Gratuity Act હેઠળ રજીસ્ટર્ડ ન હોય તો કર્મચારી ગ્રેચ્યુઇટી એક્સ હેઠળ આવતા નથી. તેવામાં કર્મચારીઓને તેનો ફાયદો મળતો નથી. પરંતુ જો કંપની સ્વેચ્છાથી ગ્રેચ્યુઇટી આપવા ઈચ્છે છે તો આપી શકે છે. તેવામાં ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરીની ફોર્મ્યુલા અલગ હોઈ શકે છે. આવા કિસ્સામાં, ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ દર વર્ષના અડધા મહિનાના પગાર જેટલી હશે. પરંતુ મહિનાના કાર્યકારી દિવસોની સંખ્યા 26 નહીં પણ 30 દિવસ ગણવામાં આવશે.
ગંભીર ગેરવર્તણૂક અથવા અનુશાસનહીનતા
જો કર્મચારી કંપનીની મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવાનો, હિંસા કરવાનો અથવા કોઈપણ ગંભીર અનુશાસનહીનતાનો દોષી સાબિત થાય છે, તો કંપનીને ગ્રેચ્યુટી રોકવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. આ નિર્ણય ગ્રેચ્યુટી એક્ટ 1972 હેઠળ માન્ય છે. આવી સ્થિતિમાં, તમે કંપનીમાં 5 વર્ષ સેવા આપી હોય કે 10 વર્ષ, જો કંપની તમને ગ્રેચ્યુટી આપવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તમને તે મળશે નહીં.
છેતરપિંડી અથવા ઉચાપતનો કેસ
જો કર્મચારી છેતરપિંડી, ઉચાપત અથવા કોઈપણ પ્રકારની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિનો દોષી સાબિત થાય છે, તો ગ્રેચ્યુટીનો અધિકાર સમાપ્ત થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, ફક્ત ગ્રેચ્યુટી જ નહીં, પરંતુ કંપની તમારી સામે કાનૂની કાર્યવાહી પણ કરી શકે છે.
કંપનીને મોટું નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડવું
જો તમારી કોઈપણ ક્રિયા અથવા બેદરકારીને કારણે કંપનીને મોટું નાણાકીય નુકસાન થાય છે, તો કંપની ગ્રેચ્યુટીની રકમ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી શકે છે. આ જોગવાઈ કર્મચારીઓ કંપનીની મિલકતને ગંભીરતાથી લે અને કામ કરે તે માટે કરવામાં આવી છે.
કંપનીએ પૂરાવા રજૂ કરવા પડશે
પરંતુ આવી કોઈ સ્થિતિમાં ગ્રેચ્યુઇટી રોકવા માટે કંપનીએ પહેલા પૂરાવા અને તેના કારણ રજૂ કરવા પડશે. જે પણ કારણ કંપની આપી રહી છે, તે માટે તેણે કર્મચારીને કારણ દર્શાવો નોટિસ જાહેર કરવાની હોય છે. ત્યારબાદ બંને પક્ષની સુનાવણી થાય છે. કર્મચારી દોષી સાબિત થાય તો ગ્રેચ્યુઇટીના પૈસા રોકી દેવામાં આવશે.
શું છે ગ્રેચ્યુઇટીનો સામાન્ય નિયમ
નિયમ મુજબ, જો કંપની ગ્રેચ્યુઇટી એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલી હોય, તો જે કર્મચારીએ 5 વર્ષ સતત સેવા આપી હોય તેને ગ્રેચ્યુઇટીનો હકદાર ગણવામાં આવે છે. જો કોઈ કર્મચારીએ કંપનીમાં 4 વર્ષ અને 8 મહિના કામ કર્યું હોય, તો પણ તેની નોકરી પૂર્ણ 5 વર્ષ માનવામાં આવે છે અને તેને 5 વર્ષ મુજબ ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ આપવામાં આવે છે. પરંતુ જો તેણે 4 વર્ષ અને 8 મહિનાથી ઓછો સમય કામ કર્યું હોય, તો તેની નોકરીનો સમયગાળો 4 વર્ષ ગણાશે અને આવા કિસ્સામાં તેને ગ્રેચ્યુઇટી મળશે નહીં.
