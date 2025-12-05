Coriander: કોથમીરથી થતા એવા ફાયદા જેના વિશે જાણ્યા પછી તમે પણ ખાધા વિના નહીં રહો
Coriander Benefits: લીલા ધાણા ભોજનનો સ્વાદ વધારે છે અને શરીરને મજબૂત પણ બનાવે છે. કોથમીર ઘણીવાર શાક સાથે ફ્રી મળી જાય છે તેથી લોકો તેને સામાન્ય વસ્તુ ગણે છે. પરંતુ કોથમીર ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે જે પાચન સુધારે છે અને શરીરને એવા ફાયદા કરે છે જેના વિશે કોઈએ વિચાર્યું પણ ન હોય.
કોથમીર ત્રિદોષ સંતુલક
દાળ, શાક, સલાડમાં ઉમેરવામાં આવતા ધાણા નેચરલ મેડિસિન છે. દરેક ઋતુમાં ધાણા ખાવાના ફાયદા અલગ અલગ હોય છે. આયુર્વેદ અનુસાર કોથમીર ત્રિદોષ સંતુલક, પાચન સુધારક અને રક્ત શુદ્ધ કરનાર છે.
કોથમીર
કોથમીર એટલા પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે કે એક મુઠ્ઠી લીલા ધાણા એક સફરજન જેટલા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ આપે છે. તેનાથી શરીરની સફાઈ થાય છે.
ધાણાની તાસીર ઠંડી હોય
મોટાભાગના લોકો ધાણા શાકમાં સજાવટ માટે નાખવાના હોય છે તેવું જ માને છે પરંતુ હકીકતમાં તેનું કારણ અલગ છે. પાકેલા શાક શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે ધાણાની તાસીર ઠંડી હોય છે. ધાણા ઉમેરવાથી ભોજનનું પાચન સરળતાથી થાય છે.
ધાણા લિવરને ડિટોક્સ કરે
ધાણામાં પાચન એન્જાઈમ્સ હોય છે જે પાચન તેજ કરે છે. ધાણા લિવરને ડિટોક્સ કરે છે. પેટમાં બળતરા થતી હોય તો કોથમીર ખાવાથી લાભ થઈ શકે છે. ગેસની સમસ્યા દુર કરવા માટે પણ ધાણાનો રસ પી શકાય છે. તેનાથી 15 મિનિટમાં શાંતિ મળી જશે.
ધાણા
ધાણાનું પાણી યુરિક એસિડ ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. કોથમીર વધારાનું મીઠું શરીરમાંથી કાઢવામાં મદદ કરે છે. જેથી કિડનીનું કામ સરળ બને છે. લીંબુ સાથે ધાણા શક્તિશાળી બની જાય છે .
