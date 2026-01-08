ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Lifehacks: આ ટ્રિકથી ફટાફટ ફોલાશે વટાણા, એકવારમાં જ બધા દાણા આવી જશે બહાર, 10 મિનિટમાં થઈ જશે કલાકોનું કામ

Pea Shelling Hack: શિયાળામાં લીલા વટાણાની વાનગીઓ ખાવાની તો મજા આવે છે પરંતુ તેને છોલવામાં વધારે સમય લાગે છે. પરંતુ આજ પછી તમે આવું નહીં કહો. કારણ કે આજે તમને વટાણા ઝડપથી ફોલવાની ટ્રિક જણાવીએ. આ ટ્રિકથી વટાણાના દાણા ઝડપથી અલગ થઈ જશે.
 

Updated:Jan 08, 2026, 03:45 PM IST

ફ્રેશ વટાણા

1/7
image

શિયાળામાં મળતા ફ્રેશ વટાણા એકસાથે લઈ લોકો તેને સ્ટોર પણ કરતાં હોય છે. સ્ટોર કરવા માટે 10-15 કિલો વટાણા ખરીદવામાં આવે છે. વટાણા ફોલવામાં સામાન્ય રીતે દિવસો પસાર થઈ જાય પરંતુ આ ટ્રીક અજમાવશો તો દિવસોની કામ કલાકમાં થઈ જશે.   

2 થી 3 કિલો વટાણા

2/7
image

વટાણા ફોલવાનું કામ તમને કંટાળા જનક લાગતું હોય તો આજે તમને એક એવી ટ્રિક જણાવીએ જેની મદદથી 2 થી 3 કિલો વટાણા તો બસ 10 મિનિટમાં ફોલાઈ જશે.  

પાણી ગરમ કરો

3/7
image

સૌથી પહેલા એક મોટા વાસણમાં પાણી ગરમ કરો. પાણીને ઉકાળવાનું નથી ફક્ત ગરમ કરવાનું છે. પાણી ગરમ થાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો.  

ગરમ કરેલા પાણીમાં વટાણા

4/7
image

હવે ગરમ કરેલા પાણીમાં વટાણાને ફોતરા સહિત ઉમેરી જો અને પાણીને 3 મિનિટ માટે ઢાંકી દો.  

3 મિનિટ

5/7
image

3 મિનિટ પછી જોશો તો વટાણાની છાલ સોફ્ટ થઈ ગઈ હશે. ત્યારબાદ બધા વટાણાને પાણીમાંથી અલગ કરી લો અને ઠંડા પાણીમાં પલાળી દો.  

ઠંડા પાણી

6/7
image

ઠંડા પાણીમાંથી વટાણા કાઢી અને ફોલશો એટલે ફટાફટ દાણા બહાર આવવા લાગશે કારણ તે તેની છાલ સોફ્ટ થઈ અગલ પડવા લાગી હશે.   

7/7
image
LifehacksKitchen Hacksgreen peasલીલા વટાણા

