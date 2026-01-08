Lifehacks: આ ટ્રિકથી ફટાફટ ફોલાશે વટાણા, એકવારમાં જ બધા દાણા આવી જશે બહાર, 10 મિનિટમાં થઈ જશે કલાકોનું કામ
Pea Shelling Hack: શિયાળામાં લીલા વટાણાની વાનગીઓ ખાવાની તો મજા આવે છે પરંતુ તેને છોલવામાં વધારે સમય લાગે છે. પરંતુ આજ પછી તમે આવું નહીં કહો. કારણ કે આજે તમને વટાણા ઝડપથી ફોલવાની ટ્રિક જણાવીએ. આ ટ્રિકથી વટાણાના દાણા ઝડપથી અલગ થઈ જશે.
ફ્રેશ વટાણા
શિયાળામાં મળતા ફ્રેશ વટાણા એકસાથે લઈ લોકો તેને સ્ટોર પણ કરતાં હોય છે. સ્ટોર કરવા માટે 10-15 કિલો વટાણા ખરીદવામાં આવે છે. વટાણા ફોલવામાં સામાન્ય રીતે દિવસો પસાર થઈ જાય પરંતુ આ ટ્રીક અજમાવશો તો દિવસોની કામ કલાકમાં થઈ જશે.
2 થી 3 કિલો વટાણા
વટાણા ફોલવાનું કામ તમને કંટાળા જનક લાગતું હોય તો આજે તમને એક એવી ટ્રિક જણાવીએ જેની મદદથી 2 થી 3 કિલો વટાણા તો બસ 10 મિનિટમાં ફોલાઈ જશે.
પાણી ગરમ કરો
સૌથી પહેલા એક મોટા વાસણમાં પાણી ગરમ કરો. પાણીને ઉકાળવાનું નથી ફક્ત ગરમ કરવાનું છે. પાણી ગરમ થાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો.
ગરમ કરેલા પાણીમાં વટાણા
હવે ગરમ કરેલા પાણીમાં વટાણાને ફોતરા સહિત ઉમેરી જો અને પાણીને 3 મિનિટ માટે ઢાંકી દો.
3 મિનિટ
3 મિનિટ પછી જોશો તો વટાણાની છાલ સોફ્ટ થઈ ગઈ હશે. ત્યારબાદ બધા વટાણાને પાણીમાંથી અલગ કરી લો અને ઠંડા પાણીમાં પલાળી દો.
ઠંડા પાણી
ઠંડા પાણીમાંથી વટાણા કાઢી અને ફોલશો એટલે ફટાફટ દાણા બહાર આવવા લાગશે કારણ તે તેની છાલ સોફ્ટ થઈ અગલ પડવા લાગી હશે.
