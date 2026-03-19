એક મહિનામાં પૈસા ડબલ, બજારમાં કડાકા વચ્ચે આ શેર કરાવી રહ્યો છે છપ્પરફાડ કમાણી
Upper Circuit Stock: સ્ટોક માર્કેટમાં જબરદસ્ત ઘટાડા વચ્ચે કેટલાક શેર રોકાણકારોને જોરદાર રિટર્ન આપી રહ્યાં છે. તેવામાં આ શેર પર સતત અપર સર્કિટ લાગી રહી છે.
નવી દિલ્હીઃ ગુરૂવારે શેર બજારમાં મોટો ઘટાડો થયો હતો. સેન્સેક્સ 2500થી વધુ પોઈન્ટ તૂટી ગયો હતો. તો નિફ્ટીમાં પણ 800 પોઈન્ટનો કડાકો થયો હતો. તેનાથી ઉલટ એક શેર એવો છે જે રોકાણકારોને જબરદસ્ત રિટર્ન આપી રહ્યો છે. તેનું નામ ગ્રોવર જ્વેલ્સ (Grover Jewells) છે. તેમાં છેલ્લા ઘણા દિવસથી 5 ટકાની અપર સર્કિટ લાગી રહી છે.
ગુરૂવારે પણ તે 5 ટકાની અપર સર્કિટની સાથે 276.45 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો. પરંતુ બજાર બંધ થવા સમયે તેમાં થોડો ઘટાડો થયો અને તે 268 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. એનએસઈ પર લિસ્ટ આ શેર છેલ્લા એક મહિનામાં રોકાણકારોની રકમ ડબલ કરી ચુક્યો છે. તેનો આઈપીઓ 4 ફેબ્રુઆરીએ ઓપન થયો હતો અને 11 ફેબ્રુઆરીએ શેર લિસ્ટ થયો હતો. તેની ઈશ્યુ પ્રાઇસ 88 રૂપિયા હતી. એટલે કે લિસ્ટિંગથી લઈને અત્યાર સુધી એક મહિનામાં સ્ટોકે રોકાણકારોને 200 ટકાથી વધુનું રિટર્ન આપ્યું છે.
આ શેરના લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારોને સારો લાભ થયો હતો. તેનું લિસ્ટિંગ 9 ટકાની તેજી સાથે 96 રૂપિયા પર થયું હતું. લિસ્ટિંગ બાદ તેમાં સતત તેજી આવી રહી છે. છેલ્લા એક મહિનામાં તેની કિંમતમાં 100 ટકાનો વધારો થયો છે. એટલે કે તેણે રોકાણકારોના પૈસા ડબલ કરી દીધા છે. તો લિસ્ટિંગથી લઈને અત્યાર સુધી 205 ટકા જેટલું રિટર્ન આપ્યું છે.
પૈસાનો વરસાદ કર્યો
જો તમે એક મહિના પહેલા તેમાં એક લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત તો આજે તે રકમ વધીને 2 લાખ થઈ ગઈ હોત. જો તમે તેના આઈપીઓમાં દાવ લગાવ્યો હોત અને તમને શેરનું એલોટમેન્ટ થયું હોત તો દોઢ મહિનાથી ઓછા સમયમાં તમારૂ રકમ વધીને ત્રણ લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ હોત. એટલે કે તમને એક લાખના રોકાણ પર બે લાખનો ફાયદો થયો હોત.
શું છે કંપનીનું કામ?
ગ્રોવર જ્વેલર્સ લિમિટેડ (Grover Jewells Ltd) દિલ્હીની કંપની છે. તેની સ્થાપના 2021મા થઈ હતી. આ કંપની હોલસેલમાં ગોલ્ડ જ્વેલરી બનાવે છે અને ડિઝાઇન કરે છે. કંપનીની પ્રોડક્ટ મુખ્ય રૂપથી 22 કેરેટ, 20 કેરેટ અને 18 કેરેટના પ્લેન ગોલ્ડ, સ્ટડેડ (રત્ન જડિત) અને સેમી-ફિનિશ્ડ આભૂષણ સામેલ છે. કંપની નવી દિલ્હીના કરોલ બાગ અને ચાંદની ચોકમાં સ્થિત પોતાના બે-શોરૂમના માધ્યમથી હોલમાર્ક વાળા અને હોલમાર્ક વગરના આભૂષણોનું વેચાણ કરે છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
Trending Photos