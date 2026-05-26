  /ગુજરાતના 50 આગાહીકારોની ભવિષ્યવાણી : આ વર્ષે 12 આની ચોમાસું જશે, જાણો બાર આની ચોમાસાનો શું મતલબ થાય

ગુજરાતના 50 આગાહીકારોની ભવિષ્યવાણી : આ વર્ષે 12 આની ચોમાસું જશે, જાણો બાર આની ચોમાસાનો શું મતલબ થાય

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 26, 2026, 12:22 PM IST|Updated: May 26, 2026, 12:42 PM IST

Gujarat 50 Forecasters Monsoon 2026 Prediction : જુનાગઢમાં 32માં વર્ષા વિજ્ઞાન પરિ સંવાદ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતભરમાંથી હવામાનના આગાહીકારો ઉમટી પડ્યા હતા. 50 જેટલા આગાહીકારોની ફૌજે પોતાના કોઠાસૂઝ અને પારંપરિક રીતે વરસાદનો વરતારો જોવાની રીત પરથી ચોમાસાનું પૂર્વાનુમાન કર્યું છે. જેમાં મોટાભાગના આગાહીકારોએ આ વર્ષે 10 થી 12 આની વર્ષ રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. એટલે કે, 75% વર્ષ રહેશે. આ સાજે આગાહીકારોએ 2026 ના ચોમાસા અંગે શું શું આગાહી કરીએ, તેના પર એક નજર કરીએ..

ચોમાસું કેવું જશે?

તમામ આગાહીઓનો એક જ નિચોડ છે કે, આ વર્ષનું ચોમાસું બાર આની જશે. હવે બાર આનીનો મતલબ પણ સમજીએ. બાર આની ચોમાસું એટલે સામાન્યથી સારું. ૧૨ આની વરસાદ સાથે વર્ષ સારું રહેશે. જૂન માસના બીજા અથવા ત્રીજા અઠવાડિયામાં ચોમાસું બેસે તેવું અનુમાન છે. આ કાર્યક્રમમાં જેટલા પણ આગાહીકારોએ ભાગ લીધો હતો તેમાં ૧૪ અવલોકનકારોએ કહ્યું કે, ચોમાસું સારું જશે. તો  ૨૭ આગાહીકારોના મતે, આ ચોમાસું મધ્યમ રહેશે.  

વર્ષ 2026 નું ચોમાસું અંદાજે 56 દિવસનું જ હશે!

વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળના અધિકારી એન.બી. જાદવ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે સંસ્થા છેલ્લા 32 વર્ષથી આ પ્રકારનું આયોજન કરે છે અને આ વર્ષે 47 જેટલા આગાહીકારોના લેખિત અવલોકનો મેળવીને એક પુસ્તિકા તૈયાર કરાઈ છે. વર્ષ 2026 નું ચોમાસું અંદાજે 56 દિવસનું અને 10 થી 12 આની (આશરે 75 ટકા) જેટલું મધ્યમ રહેશે. આ વર્ષ ખંડવૃષ્ટિવાળું રહેશે, એટલે કે ક્યાંક સારો તો ક્યાંક ઓછો વરસાદ જોવા મળશે. સીઝનના અંતિમ તબક્કા વિશે અનુમાન છે કે ઓક્ટોબર મહિનાના મધ્યમાં અથવા દિવાળી આસપાસ વરસાદનો છેલ્લો રાઉન્ડ આવી શકે છે, જે ઊભા પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો કે, પાછતરો વરસાદ કૂવા અને ડેમો રિચાર્જ કરશે, જેનાથી શિયાળુ પાક માટે ફાયદો થશે. સમગ્ર ચોમાસું ઓક્ટોબર મહિનાના અંત સુધીમાં વિધિવત રીતે વિદાય લેશે તેવું સંયુક્ત તારણ છે.

ચોમાસું નબળું કેમ જશે, આ છે કારણો

આ વર્ષ અલનીનો નહિ, પરંતુ સુપર અલનીનો સક્રિય થઈ ગયો છે. જેની અસર ચોમાસા પર જોવા મળશે. આ ઉપરાંત જુલાઈના મધ્યમાં અને ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં અતિવૃષ્ટિ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. પરંતું આ વચ્ચે ક્યાંક ખાંડી વૃષ્ટિ પણ થશે. જેમ કે, ક્યાંક અતિ વરસાદ થશે, તો ક્યાંક અનેક વિસ્તારો વરસાદ વગરના કોરા રહી જશે. તો તોફાની વરસાદને કારણે પાક પર પણ અસર જોવા મળી શકે છે. 

દેશી આગાહીકારો કેવી રીતે કરે છે વરસાદનો વરતારો

ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે. તેથી અહીં ખેતીમાં વરસાદની આગાહીનું ઘણું મહત્વ છે. આવી આગોતરી આગાહીનો હેતુ એ હોય છે કે, આગાહી અનુસાર ખેડૂતો પોતાના પાકની પસંદગી તથા પિયત વ્યવસ્થાનું આયોજન કરી શકે છે. ઘણા આગાહીકારો પોતાની કોઠાસૂઝને લક્ષમાં રાખી વરસાદની આગાહી કરતા હોય છે. દરેક આગાહીકારના આગાહી કરવાના પ્રકાર અલગ અલગ હોય છે. જેમ કે, ભડલી વાક્યો, ખગોળ વિજ્ઞાન, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, કસ બંધારણ, હવામાનના પરિબળો, વનસ્પતિમાં થતા ફેરફારો તેમજ પશુ-પક્ષીની ચેષ્ટાના આધારે પૂર્વાનુમાન કરવામાં આવે છે.   

