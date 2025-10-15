ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! દિવાળી બાદ પ્રચંડ વાવાઝોડાનો ખતરો! ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો મોડો આવશે, અંબાલાલની ઘાતક આગાહી
Ambalal Patel Rain Alert: નવરાત્રિમાં વરસ્યા બાદ હવે મેઘરાજા દિવાળીના તહેવાર પહેલાં ફરી એકવાર ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો લાવવાની સંભાવના છે. રાજ્યમાં ઑક્ટોબર 16 થી 19 વચ્ચે સામાન્ય વરસાદ થવાની શક્યતા છે, જે થન્ડર સ્ટોર્મ એક્ટિવિટી સાથે વરસી શકે છે. વરસાદની વાત કરીએ તો, ઑક્ટોબર 16 ના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત ના જિલ્લાઓમાં અને ઑક્ટોબર 17 ના રોજ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં હળવા વરસાદ ની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી કરી છે. તહેવારોના ટાણે જ ફરી માવઠાનો માર પડે તેવી સંભાવના છે. દિવાળી અને નવા વર્ષમાં વરસાદના ઝાપટા વરસી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે અરબ સાગરમાં આગામી સમયમાં વધુ એક વાવાઝોડું સર્જાવા અંગે મોટું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે, જેના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર પલટો આવવાની સંભાવના છે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ, આગામી 26 ઓક્ટોબરથી લઈને નવેમ્બરની શરૂઆતમાં અરબ સાગરમાં વધુ એક શક્તિશાળી વાવાઝોડું (પ્રબળ વાવાઝોડું) બનવાની શક્યતા છે.
તેમણે જણાવ્યું છે કે અરબ સાગરમાં 18થી 21 ઓક્ટોબર સુધીમાં દરિયાઈ હલચલ શરૂ થઈ જશે, જે હલચલ અંતે વાવાઝોડાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ સંભવિત વાવાઝોડાની અસરને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી શકે છે. એટલું જ નહીં, આ વાવાઝોડું દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં પણ ભારે વરસાદ લાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, તેવી આગાહી પણ અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. વરસાદી માહોલ બાદ ગુજરાતમાં ઠંડીની શરૂઆત ક્યારે થશે તે અંગે પણ અંબાલાલ પટેલે પોતાનું અનુમાન જાહેર કર્યું છે. તેમના મતે, ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆતથી જ રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શરૂઆત થઈ શકે છે, જેના કારણે લોકોને ઠંડકનો અનુભવ થશે.
દિવાળી અને નવા વર્ષમાં વરસાદના ઝાપટા વરસી શકે છે
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 18થી 21 ઓક્ટોબર વચ્ચે માવઠું પડે તેવી મજબૂત સંભાવના છે. આ તારીખોમાં જ દિવાળી અને બેસતું વર્ષ જેવા તહેવારો આવી રહ્યા છે. નવા વર્ષે પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે, અને સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
18થી 21 ઓક્ટોબર વચ્ચે માવઠું પડે તેવી મજબૂત સંભાવના છે. પરંતુ વરસાદ પછી ઠંડીનો તોફાન આવી શકે છે. 23 ઓક્ટોબરથી ગુજરાતમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે અને 22 ડિસેમ્બરથી હાર્ડ થીજવતી ઠંડીની શરૂઆત થશે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના દક્ષિણ ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
22 ડિસેમ્બરથી હાર્ડ થીજવતી ઠંડીની શરૂઆત થશે
અંબાલાલ પટેલ જ નહીં, હવામાન વિભાગે પણ કહ્યું છે કે, તહેવારમાં માવઠું આવવાનું છે. 16થી 19 ઓક્ટોબર વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે. તો 17થી 19 ઓક્ટોબર વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. તો આગામી 7 દિવસ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની સંભાવના છે. આ વખતનો વરસાદ તો તહેવારોની મજા મેઘરાજા બગાડે તેવી સંભાવના છે. તો તહેવારોની તૈયારીઓમાં આગાહીને પણ ધ્યાનમાં રાખજો.
