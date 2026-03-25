ફરી એક વાવાઝોડા માટે તૈયાર રહેજો! ગુજરાતમાં થઈ શકે છે અસર; અંબાલાલે તારીખ સાથે કરી આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં હાલ મિક્ષ ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી જ ગુજરાતના હવામાનમાં સતત ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. એકતરફ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ રહી છે, તો બીજી તરફ દેશભરમાં બદલાતા વાતાવરણને કારણે રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ (માવઠું) થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. સક્રિય થયેલા 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ'ને કારણે આગામી દિવસો ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે ચિંતાજનક બની શકે છે.
અંબાલાલની આગાહી: માર્ચના અંતમાં મોટો પલટો
જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 24 માર્ચ આસપાસ વધુ એક વિક્ષેપ આવતા વાતાવરણમાં પલટો આવશે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. 25 થી 28 માર્ચ દરમિયાન છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા વધુ છે. આ સાથે જ આગામી 3 દિવસમાં તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો પણ નોંધાઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગની સ્થિતિ અને પશ્ચિમી વિક્ષેપ
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, માર્ચના અંતમાં ફરી કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. ગુજરાતના ઘણા ભાગોમાં પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટીના વરસાદની શક્યતા છે. એપ્રિલ માસમાં પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટીના વરસાદની શક્યતા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, 4થી 8 એપ્રિલમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવશે. મે મહિનામાં પણ આંધી-વંટોળ આવશે. 24 મેથી 4 જૂન વચ્ચે વરસાદની શક્યતા તેમણે વ્યક્ત કરી છે. ગુજરાતમાં ખતરનાક વાવાઝોડાની અસર થઈ શકે છે.
અરબ સાગરમાં 17મી મે બાદ હલચલ વધશે. 25મી મેથી 4 જૂન વચ્ચે કેટલાક ભાગમાં વરસાદ પડી શકે છે. 8મી જૂનથી અરબસાગરના પવનમાં ફેરફાર થતા 20મી જૂન વચ્ચે વાવાઝોડું બનશે. આ વર્ષે ગુજરાતમાં વાવણી વહેલી થઈ શકે છે. હાલ પૂરતું હવામાન વિભાગ જણાવી રહ્યું છે કે આગામી એક સપ્તાહ દરમિયાન વાતાવરણ મુખ્યત્વે સૂકું રહેશે. જો કે, પાકિસ્તાન પર સર્જાયેલું અપર એર સર્ક્યુલેશન અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સક્રિય વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે.
ગુજરાતમાં ફરી એકવાર તારીખ 28-30 માર્ચે માવઠાની શક્યતા છે, જોકે તેની તીવ્રતા 19-20 માર્ચના માવઠા કરતા ઓછી રહી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી શરૂ થશે. જેના કારણે વરસાદ, પવન અને ગાજવીજ થશે, જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે ઝાપટા પડી શકે છે. ત્યારબાદ 26 અને 28 માર્ચની રાતથી બે નવા અને મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત પર અસર કરવાનું શરૂ કરશે.
ખેડૂતો માટે સૂચના
માર્ચના અંતમાં અને એપ્રિલની શરૂઆતમાં સંભવિત માવઠાને ધ્યાનમાં રાખીને પાકની જાળવણી માટે આગોતરા પગલાં લેવા હિતાવહ છે. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ડ્યુઅલ સીઝન જેવો અનુભવ થશે. એકતરફ બપોરે કાળઝાળ ગરમી પડશે, તો બીજી તરફ સાંજે કે રાત્રે કમોસમી વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા છે. બદલાતા હવામાનની સીધી અસર ખેતી અને સ્વાસ્થ્ય પર પડી શકે છે, તેથી સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
એપ્રિલ અને મે મહિનામાં કેવું રહેશે વાતાવરણ?
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, માત્ર માર્ચ જ નહીં પણ એપ્રિલ મહિનો પણ તોફાની રહેશે. પશ્ચિમ વિક્ષેપોને કારણે પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. 8 થી 10 એપ્રિલ દરમિયાન પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. 26 એપ્રિલ બાદ ગરમીનો પારો ઉંચકાશે અને તાપમાન 43 થી 45 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. 20 મે થી 20 જૂન દરમિયાન અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી બંને સક્રિય થશે. મે મહિનાના મધ્યમાં બંગાળની ખાડીમાં હલચલ વધશે, જ્યારે જૂન મહિનામાં અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું (ચક્રવાત) આવવાની પણ શક્યતા રહેલી છે.
