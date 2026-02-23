ચંદ્રગ્રહણને લઈ મોટી આગાહી : ગુજરાતના બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલ પટેલની ભવિષ્યવાણી
Ambalal Patel Prediction On Chandra Grahan : હોળીએ ચંદ્રગ્રહણ થવાનું છે, ત્યારે તે પહેલા જ ગુજરાતના આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ચંદ્રગ્રહણની અસરોને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે, આ ગ્રહણ ભારત સહિત અનેક દેશો પર અસર કરશે.
ચંદ્રગ્રહણને લઈને અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ગ્રહણને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, એક ગ્રહણ ભૂ મંડળ પર 17 ફેબ્રુઆરી 2026 થઈ ગયું, જેની અસરો દક્ષિણ અમેરિકા ભાગમાં, ફ્રાન્સ અને અન્ય તેની આસપાસ ટાપુઓ પર થવાની શક્યતા રહેશે. તો વધુ એક ગ્રહણ આગામી 3 માર્ચ, 2026 ના રોજ સિંહ રાશિમાં થનારું ગ્રહણ છે. આ ગ્રહણ અસર ભારત, એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા અને યુરોપમાં દેખાશે. જોકે 17-02-2026 ના રોજનં ગ્રહણ ભારતમાં દેખાયું ન હતું.
વાતાવરણમાં પલ્ટાને લઈને આગાહી
અંબાલાલ પટેલે માવઠાની આગાહી કરતા કહ્યું કે, વાતાવરણમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ કારણે પલ્ટો આવ્યો છે. 23 તારીખથી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અસર ઘટી જશે. પરંતું અરબ સાગરમાં ભેજના લીધે અને બંગાળના ઉપસાગરમાં કંઈક ભેજના લીધે તારીખ 23 થી 25 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે તડકો પણ જોવા મળશે.
ક્યા ક્યા માવઠું આવશે
ગુજરાતના ઉત્તર ગુજરાત ભાગોમાં, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ ભાગોમાં મધ્ય ગુજરાતના કચ્છના ભાગોમાં હવામાનમાં પલટો આવશે. સૌરાષ્ટ્ર કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જણાશે. 23 તારીખથી રાજ્યમાં છાંટા પડવાની શક્યતા રહેશે. તો ઉતર ગુજરાત, કચ્છ અને અમદાવાદ-ગાંધીનગર છાંટા પડશે. 27 ફેબ્રુઆરી થી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવતા તેની અસર ગુજરાતમાં થશે. માર્ચ મહિનામાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે તેની અસર પર ગુજરાતમાં થશે.
હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
હવામાન વિભાગે પણ આગામી ત્રણ કલાક માટે નાવકાસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું છે. જે મુજબ, આગામી ત્રણ કલાકમાં સુરત, તાપી, નર્મદા અને છોટાઉદેપુરમાં હળવા વરસાદ સાથે યલો એલર્ટની આગાહી છે. થંડર સ્ટ્રોમ એક્ટિવિટી સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
