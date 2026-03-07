ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોગુજરાતના બાબા વેંગાએ કરી યુદ્ધ અટકી જવાની ભવિષ્યવાણી! ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ વિશે અંબાલાલની આગાહી

ગુજરાતના બાબા વેંગાએ કરી યુદ્ધ અટકી જવાની ભવિષ્યવાણી! ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ વિશે અંબાલાલની આગાહી

Ambalal Patel Prediction On War : હવામાનની આગાહી કરતા ગુજરાતના બાબા વેંગા ચોઘડિયા જોઈને અન્ય આગાહીઓ કરવામાં પણ નિષ્ણાત છે. ત્યારે તેઓએ ઈરાન, અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વિશે આગાહી કરતા કહ્યું કે, જલ્દી જ રાહતના સમાચાર મળી જશે. 
 

Updated:Mar 07, 2026, 03:08 PM IST

અંબાલાલ પટેલની યુદ્ધ અંગે આગાહી

1/3
image

ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની રાહત આપતી આગાહી આવી છે. તેઓએ કહ્યું કે, આગામી દિવસોમાં ખાડી દેશોનું યુદ્ધ અટકાવવા પ્રયાસો થશે. 12 થી 14 માર્ચ દરમિયાન યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે સીઝફાયર અથવા યુદ્ધ વૈશ્વિક ફલક પર યુદ્ધ રોકવાના પ્રયાસો જોવા મળશે. યુદ્ધમાં અન્ય દેશોના સહયોગથી અટકાવવાના પ્રયાસો થશે. 25 માર્ચથી 27 માર્ચ સુધી યુદ્ધના ભણકારા વચ્ચે યુદ્ધ અંગે વાટાઘાટો પૂર્ણ થઈ શકે છે. વિશ્વ શાંતિ તરફ દેશો પ્રયાસ કરી શકે છે. 

માર્ચના વાતાવરણમાં પલટો આવશે, વાદળો છવાશે 

2/3
image

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગામી માર્ચ 14 બાદ હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. હાલ એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવે છે, જેની અસર ખાડી દેશોથી લઈને કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગો સુધી થશે. આજે સાંજ સુધી વાદળ આવવાની શક્યતા છે. અને તારીખ 8 માર્ચ સુધીમાં ગુજરાતમાં વાદળવાયુ આવવાની શક્યતા છે. તારીખ 14 થી 18 માર્ચ દરમિયાન પણ એક પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવતા તેની અસર પણ ગુજરાતના ભાગો ઉપર પડવાની શક્યતા રહેશે. તો 16 થી 20 માર્ચમાં એક માધ્યમકક્ષાનો વિક્ષેપ આવતા તેની અસર ગુજરાતના ભાગો ઉપર થવાની શક્યતા છે. 

એપ્રિલમાં કરા સાથે વરસાદ આવશે

3/3
image

તો તેઓએ કહ્યું કે, ગરમી પડતી હોય છે ત્યારે કરા પડવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. આવામાં 16 થી 20 માર્ચ અને 28 માર્ચથી એપ્રિલની શરૂઆત સુધીમાં દેશ સહિત ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. 16 થી 28 માર્ચ સુધીમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેશે. 

